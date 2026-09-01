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台積電唱旺光通訊後市 光聖、波若威營運吃補
台積電（2330）唱旺光通訊後市，預期矽光子、光收發模組市場需求大開，意味光通訊市場新一波商機報到，法人看好，光聖（6442）、上詮（3363）、波若威（3163）、訊芯-KY（6451）、光環（3234）、華星光（4979）等相關廠商也將跟著動起來，營運吃補。
其中，光聖集團旗下合聖是國內少數具備SiPh元件設計、高速光電模組封裝以及商業化產品開發全方位能力的專業團隊，台積電預告光收發模組需求正快速升溫，今年市場成長性看增五成，法人認為光聖受惠大。
另外，台積電積極推進矽光子COUPE平台，上詮入列生態系夥伴，並與奇景光電共同開發光纖陣列單元（FAU）產品線，下半年開始量產，出貨可望逐季成長，預計2027年出貨挑戰較今年倍數增加。
據了解，上詮正積極打造FAU自動化產線，最快有機會2028年投入量產，法人看好，屆時上詮業績表現有望比今年成長數倍，且獲利水準有機會同步衝高。
鴻海（2317）集團旗下訊芯也正與台積電在矽光子領域密切合作，雙方合作模式多元且具彈性，部分專案由終端客戶需求帶動，部分則共同推進後段製程整合與驗證。
訊芯主要聚焦後段光學引擎，布局光纖陣列單元（FAU）、光柵耦合及邊緣耦合等關鍵技術，並持續強化CPO與NPO產品線。
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