科林加碼98億投資台灣

美國在台協會（ＡＩＴ）昨舉行「自由二五○：半導體人才培育高峰會」，美國在台協會處長谷立言表示，美台關係「從未如此強健」，尤其雙方在高科技與先進製造領域的合作持續深化。他指出，去年台灣對美國的外國直接投資創下歷史新高，台灣正透過科技投資，協助美國推動再工業化。

2026-09-01 01:37