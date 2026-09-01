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科林加碼98億投資台灣
經濟部投資審議會昨（31）日通過美商科林（LAM RESEARCH CORPORATION）以相當於新台幣98億3,500萬元等值之外幣，增資台灣科林，從事先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備之技術研發、設計業務。
經濟部投資審議會昨日核准六件重大投資案件，包括兩案僑外投資、合計新台幣128.3億元；以及四件對外投資、共計3.5億美元（約新台幣110.8億元）。
僑外投資方面，首先是通過美商科林以98億3,500萬元增資台灣科林技術公司，再有美商擴大投資台灣。
投審司統計今年前七月僑外投資中，共162件是美國投資案，金額合計7.8億美元。
第二案則是通過英屬開曼群島商臻鼎科技控股公司（ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED）以相當於新台幣30億元等值之外幣，增資先豐通訊公司，從事多層印刷電路板之研發、生產製造及銷售業務。
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