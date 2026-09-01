聽新聞
0:00 / 0:00

SEMI上修半導體市場展望

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

受惠AI需求強勁，國際半導體產業協會（SEMI）昨（31）日上修2028年全球半導體晶圓廠前段製造設備（WFE）、後段設備等市場投資預估，並看好今、明年全球半導體材料市場將呈現雙位數百分比成長。

2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）9月2日開展，主辦單位SEMI昨天舉行展前記者會，並釋出上述展望。

SEMI產業研究資深總監曾瑞榆指出，原估計2028年全球半導體晶圓廠前段製造設備（WFE）投資約2,000億美元，如今上調為2,200億美元，主要原因有三，包括邏輯先進製程需求更強、高頻寬記憶體（HBM）則拉高DRAM相關投資，此外，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也明顯復甦。對台灣供應鏈來說，這些機會並不僅限於晶圓廠設備，還會延伸到設備零組件與次系統等。

後段設備方面，曾瑞榆透露，原先預期2028年測試設備投資達208億美元，如今上修到235億美元；2028年封裝設備投資金額也由原預期86億美元，上修到100億美元，主要是高階運算晶片需要更長的測試時間與更多測試點，而HBM與較複雜的封裝等，也帶動更多驗證需求，先進封裝業務得到AI相當強勁的支撐。台廠在測試介面、封裝設備與相關零組件等，已感受到訂單與擴產需求。

他預估，今、明年全球半導體材料市場都將呈現雙位數百分比成長，「連兩年如此增幅，實屬罕見」。

半導體 SEMI 市場

延伸閱讀

AI改寫半導體成長曲線 SEMI上修預估值：2030年產值突破2兆美元

SEMI行銷長曹世綸：全球AI供應鏈重要關鍵字都在台灣發生

3大CSP巨頭齊聚台灣！SEMICON 2026 9月登場 串聯完整生態系

AI淘金熱鎖定「賣鏟人」 安聯00412A搶進亞洲半導體供應鏈

相關新聞

輝達砸千億投資聯發科 Alphabet也加入夥伴行列

聯發科昨（31）日公告完成39億美元（近新台幣1,250億元）海外可轉債（ECB）訂價，引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）兩大AI巨頭資金，輝達更大手筆包辦35億美元（約新台幣1,100億元）、約九成額度，並宣布兩家公司後續將深化合作。

台積電：AI算力需求每年增五倍

台積電昨（31）日釋出對AI市場更樂觀展望，公司高層昨日表示，AI相關資料算力需求每年將暴增逾五倍，台積電以先進邏輯製程、3DFabric、SoIC、CoWoS及矽光子等技術，推進異質整合與系統級創新，積極搶食商機。

拚主權AI 台灣算力、電力雙缺

台灣一直高喊發展主權ＡＩ，但在整體環境布建不僅落後美、中兩大霸權，甚至落後鄰近的日本、南韓、新加坡。數發部前部長、現任中央研究院特聘研究員黃彥男直言，台灣要發展主權ＡＩ，就必須正視算力、電力兩大問題，對ＡＩ十大建設的投入也應該「再加把勁」

台美攜手培育半導體人才 谷立言：關係從未如此強健

美國在台協會（ＡＩＴ）昨舉行「自由二五○：半導體人才培育高峰會」，美國在台協會處長谷立言表示，美台關係「從未如此強健」，尤其雙方在高科技與先進製造領域的合作持續深化。他指出，去年台灣對美國的外國直接投資創下歷史新高，台灣正透過科技投資，協助美國推動再工業化。

SEMI上修半導體市場展望

受惠AI需求強勁，國際半導體產業協會（SEMI）昨（31）日上修2028年全球半導體晶圓廠前段製造設備（WFE）、後段設備等市場投資預估，並看好今、明年全球半導體材料市場將呈現雙位數百分比成長。

晶圓一哥唱旺矽光子應用 預計明年市占逾50%

台積電唱旺光通訊後市，該公司先進封裝技術發展副總經理徐國晉昨（31）日表示，光學技術是資料中心的「神經系統」，矽光子已是主流規模化平台，預計到2027年將占整體市場逾50%，並帶動光收發模組需求快速升溫，今年看增五成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。