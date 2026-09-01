台積電：AI算力需求每年增五倍
台積電（2330）昨（31）日釋出對AI市場更樂觀展望，公司高層昨日表示，AI相關資料算力需求每年將暴增逾五倍，台積電以先進邏輯製程、3DFabric、SoIC、CoWoS及矽光子等技術，推進異質整合與系統級創新，積極搶食商機。
2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）9月2日開展，昨天起先舉辦一系列展前活動，台積電高效能運算業務開發處處長兼全球AI與HPC業務開發處長李湘在半導體先進製程科技論壇釋出以上觀點。李湘並看好，在先進封裝效能推動下，2029年整體系統算力將是2024年的50倍。
李湘指出，AI浪潮持續下，台積電預估未來幾年新增基礎設施將激增至每年30至40GW（10億瓦）。該數據相較過去資料中心每年約增加5至6GW來看，相當於每年將暴增逾五倍。
她說，AI已從原型開發進入大規模產業化擴張周期，全球AI推論Token量相較2022年已暴增近500倍，隨著AI代理與多模態應用普及，推論正取代訓練成為系統擴張主要驅動力，Token更將成為「運算的新貨幣」。
應對AI需求，李湘指出，產業必須突破邏輯製程、互連、記憶體及供電散熱等瓶頸，預估2030年單一AI封裝將整合逾1兆顆電晶體，但跨晶片移動資料耗能最高可達晶片內部的50倍，目前資料移動可能占系統活動60%，使昂貴的AI加速器利用率降至40%以下。台積將透過先進邏輯製程、3DFabric平台及矽光子等技術，推進異質整合與系統級創新。
邏輯製程方面，台積電A14製程2028年量產，A13和A12製程技術預計2029年量產，N2X 2028年量產；N2U是基於N2P技術進一步優化，將於2028年量產。
談到異質整合，台積電今年將量產全球最大5.5倍光罩尺寸的CoWoS封裝，良率高於98%，並預計2028年開始生產整合20個HBM的14倍光罩尺寸CoWoS，另外可整合24個HBM、大於14倍光罩尺寸的CoWoS版本，預計2029年到位。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。