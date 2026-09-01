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輝達砸千億投資聯發科 Alphabet也加入夥伴行列

經濟日報／ 編譯陳苓、科技組／綜合報導
聯發科31日公告完成39億美元（近新台幣1,250億元）海外可轉債（ECB）訂價，引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）兩大AI巨頭資金。 路透
聯發科31日公告完成39億美元（近新台幣1,250億元）海外可轉債（ECB）訂價，引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）兩大AI巨頭資金。 路透

聯發科（2454）昨（31）日公告完成39億美元（近新台幣1,250億元）海外可轉債（ECB）訂價，引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）兩大AI巨頭資金，輝達更大手筆包辦35億美元（約新台幣1,100億元）、約九成額度，並宣布兩家公司後續將深化合作。

聯發科此次39億美元海外可轉債，是台灣資本市場歷來最大規模海外可轉債發行案，並找來兩大重磅科技大咖參與。這是輝達首度投資台灣企業。

業界分析，這樁跨國投資案，聯發科是檯面上最大贏家，並且將深度影響台灣半導體產業鏈與AI發展，台積電（2330）無庸置疑是另一受惠大廠，主因輝達GPU、Google的TPU，以及聯發科主要晶片絕大多數都是台積電生產。

日月光投控（3711）、矽格（6257）則是「隱藏版贏家」，這兩家封測廠長期與輝達、聯發科、台積電及Google配合，隨著主要客戶相互綁定，把AI晶片、乃至於高速傳輸、網通等事業做大，兩家封測廠後續將迎更多訂單。

根據輝達與聯發科的聯合聲明，輝達將買進聯發科海外可轉債。這項投資擴大雙方合作，聯發科將使用輝達的NVLink Fusion、以及輝達最近發布的NVHBM技術，以助零組件在資料中心更順暢溝通。

輝達執行長黃仁勳接受彭博電視訪問時表示，與聯發科的合作「擴大許多」，這是我們數一數二大的夥伴關係；聯發科的處理器將成為新一代Windows PC的基礎。

聯發科表示，這次海外募資案吸引輝達、字母等長期重要合作夥伴，以及著名國際投資人熱烈參與及認購，充分展現對聯發科由AI ASIC晶片擴展至機櫃級運算系統與平台策略布局的信心。

輝達 聯發科 Alphabet

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