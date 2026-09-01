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低軌衛星 學者：必須在地治理
ＡＩ、低軌衛星、跨境平台及資料流動快速重塑全球科技秩序，科技主權落地成為全球政府及企業關注焦點，數位發展部部長林宜敬指出，主權ＡＩ、低軌衛星是兩大關鍵。針對電信法開放國際衛星來台，學者呼籲，建立在地監理原則，更要「連得上、斷不了、控得住」。
林宜敬昨出席「二○二六科技主權高峰論壇」表示，「科技主權不是什麼都自己做，而是把最關鍵的幾項能力牢牢掌握在自己手裡。」與數發部密切相關就是主權ＡＩ與低軌衛星，低軌衛星通訊是台灣科技主權重要基礎，涉及通訊韌性，關鍵時刻仍保有必要的通訊選擇，避免數位連結受制於人。
日前電信法草案法規鬆綁，讓衛星業者不受限於外資持股上限，被視為幫SpaceX開大門。中正大學法律學系教授、ＮＣＣ前委員王正嘉說，真正的挑戰在於後續監理架構如何建構，應由數位、通訊、科技及國安等主管機關共同合作，建立跨部會監理框架，避免因技術發展快速而出現制度落差。
元智大學資訊傳播學系副教授葉志良認為，低軌衛星的監理政策應建立「在地治理」原則，參考日本引進國際技術與維持本地治理能力並重的模式。
台經院研究四所所長劉柏立則以「連得上、斷不了、控得住」概括通訊韌性的核心概念，他表示，「控得住」不僅意味系統正常運作，更代表國家與主管機關必須保有必要的治理及調度能力，才能真正落實通訊主權與網路韌性目標。
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