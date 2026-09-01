數發部前部長黃彥男示警 主權AI面臨算力、電力瓶頸

台灣力拚主權AI，但算力、電力及資源投入仍明顯落後亞洲鄰國。數發部前部長、中央研究院特聘研究員黃彥男直言，台灣若要真正發展主權AI，必須正視算力與電力兩大瓶頸，政府推動AI十大建設也應「再加把勁」，否則徒有完整AI硬體供應鏈，科技主權恐旁落。

台灣通訊學會昨（31）日舉辦「2026科技主權高峰論壇」，黃彥男昨擔任「AI主權：跨國AI治理問題與台灣本土AI生態鏈」座談場次的主持人，並在會中發表觀點。

黃彥男表示，台灣在全球AI供應鏈占有關鍵地位，從晶片、伺服器到資通訊設備，已形成完整硬體生態系；然而，台灣在AI基礎建設、算力規模與資源投入方面，不僅落後美國、中國大陸兩大強權，與日本、南韓及新加坡相比也存在相當差距。

根據英國今年公布的全球AI指數（Global AI Index），台灣排名全球第16名，落後美國、中國大陸、新加坡、南韓及日本。黃彥男指出，南韓為發展主權AI，已向輝達採購26萬片GPU（繪圖處理器），日本目前也擁有超過4萬片GPU，相較之下，台灣僅約3萬片，算力規模已被鄰近國家拉開。

不過，主權AI並非只要採購GPU即可，背後還需要充足且穩定的電力支撐。黃彥男估算，3萬片GPU約需逾1GW電力，而1GW大致相當於一座核能發電廠的發電量。若台灣電力建設無法同步跟上，即使買足硬體設備，算力也難以完全發揮，電力將成為主權AI發展的關鍵制約。

台灣通訊學會理事長、台師大AI倫理與治理中心計畫主持人王維菁表示，台灣目前缺乏自己的大型語言模型，學生多使用國際模型，但美國AI模型收費較高，因此不少學生交作業時，轉而使用價格較低的中國大陸模型。

黃彥男提醒，主權AI不只是產業與科技競爭，也牽涉語言、文化及價值觀。AI模型的輸出與推論深受訓練資料影響，台灣若缺乏本土語料、模型及治理能力，長期依賴境外AI服務，可能影響下一代對台灣歷史、社會與文化脈絡的理解。相較日本、南韓投入的資金與資源，台灣仍落後不少，必須提高警覺。

數發部長林宜敬指出，主權AI對台灣有兩大意義，一是AI模型須理解台灣語言、社會脈絡及民主自由價值，呈現台灣自身觀點；二是關鍵算力必須具備足夠的境內落地能力，讓模型在台灣算力中心運作，使相關服務受到我國法律規範。