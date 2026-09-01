電信法開放國際衛星來台 學者籲建立在地監理原則

AI、低軌衛星、跨境平台及資料流動快速重塑全球科技秩序，科技主權落地成為全球政府及企業關注焦點，數位發展部部長林宜敬認為，主權 AI、低軌衛星是兩大關鍵。

電信法開放國際衛星來台，學者呼籲，建立在地監理原則，更要「連得上、斷不了、控得住」。

台灣通訊學會與臺師大 AI 倫理與治理中心計畫昨（31）日主辦「2026 科技主權高峰論壇」邀集政府、產業及學界代表，從通訊、AI、文化及資料四大主權面向展開對話。

林宜敬表示，「科技主權不是什麼都自己做，而是把最關鍵的幾項能力牢牢掌握在自己手裡。」與數位發展部密切相關就是「主權 AI」與「低軌衛星通訊」，低軌衛星通訊是台灣科技主權重要基礎，更涉及國家通訊韌性，關鍵時刻仍保有必要的通訊選擇，避免數位連結受制於人；「主權 AI」讓台灣的觀點、文化與法律管轄得以落實。

林宜敬指出，數發部正推動「台灣主權 AI 訓練語料庫」，並以促參機制推動民間投資AI算力中心，一年內在台形成超過一萬顆GPU的算力規模。