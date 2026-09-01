欣興捲入產品生產地爭議延燒 業界憂心遭放大檢視

欣興（3037）捲入產品生產地爭議延燒。業界擔心，若主管機關未清楚界定「跨國接力生產」與「洗產地」的差別，未來類似案件都恐被放大檢視，讓PCB業者不敢再彈性調度產能。長期來看，廠商可能把中高階後段製程移往東南亞等地，以降低相關風險。

市場人士指出，美國目前已缺乏具經濟規模的PCB製造產能，全球PCB生產基地主要集中在中國大陸及東南亞，台灣則以高階製程和中高階載板為主。PCB廠各地生產基地大多經過客戶認證，為了配合訂單與產能需求，在不同廠區之間調度生產是業界常態，後段製程尤為普遍。

業界強調，「三角貿易」及「跨國接力生產」本身都是合法的商業模式。此次爭議的核心，在於產品在台灣進行的加工，是否達到法規所要求的「實質加工」標準。

簡單來說，若產品在台灣經過足夠程度的加工，就有機會依法取得台灣產地資格；但若加工幅度未達標準，卻仍標示為台灣製造，或以不實文件取得產地證明，藉此規避關稅、貿易限制或客戶規範，才可能被認定為俗稱的「洗產地」。目前政府與公司對實質加工的認定是否存在落差，仍待釐清。

依照國際貿易規範及《原產地證明書及加工證明書管理辦法》，產品若要取得「Made in Taiwan（MIT）」認定，必須在台灣完成實質轉型，例如加工後產品的稅則號列前四碼發生改變，或在台灣創造的附加價值率達35%以上。至於欣興產品是否符合相關條件，仍須由公司提出相關證明，才能判定。