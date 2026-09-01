AI資料中心導入燃氣發電 定期檢修藏更大商機

AI資料中心大舉導入燃氣發電，台鏈航太業者更龐大的商機藏在後續維修市場。業內指出，燃氣渦輪長時間處於高溫、高壓及高速運轉環境，葉片、導葉、燃燒筒等均會逐步耗損，須定期檢修，使相關零組件具備長尾訂單特性。

業界指出，相較伺服器零組件世代更替快速，燃氣渦輪服役時間長達數十年。一旦廠商通過認證、零件裝機運轉，後續可望衍生備品、維修、翻修、塗層重製與壽命延長等需求，客戶更換供應商的成本也相對較高，形成長交期、高認證與高黏著度的營運模式。

尤其AI資料中心追求全年不中斷運轉，對發電設備可靠度的要求甚至高於一般備用電源。燃氣渦輪若停機，不只影響單一設備，更可能造成整座資料中心算力中斷，業者因此必須備妥關鍵零件，進一步擴大熱端零件及維修服務需求。