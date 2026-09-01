聽新聞
0:00 / 0:00
AI資料中心導入燃氣發電 定期檢修藏更大商機
AI資料中心大舉導入燃氣發電，台鏈航太業者更龐大的商機藏在後續維修市場。業內指出，燃氣渦輪長時間處於高溫、高壓及高速運轉環境，葉片、導葉、燃燒筒等均會逐步耗損，須定期檢修，使相關零組件具備長尾訂單特性。
業界指出，相較伺服器零組件世代更替快速，燃氣渦輪服役時間長達數十年。一旦廠商通過認證、零件裝機運轉，後續可望衍生備品、維修、翻修、塗層重製與壽命延長等需求，客戶更換供應商的成本也相對較高，形成長交期、高認證與高黏著度的營運模式。
尤其AI資料中心追求全年不中斷運轉，對發電設備可靠度的要求甚至高於一般備用電源。燃氣渦輪若停機，不只影響單一設備，更可能造成整座資料中心算力中斷，業者因此必須備妥關鍵零件，進一步擴大熱端零件及維修服務需求。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。