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欣興產地爭議風波延燒 公司強調針對PCB產品

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
PCB暨載板大廠欣興捲入產品生產地爭議遭檢調搜索風暴31日在台股蔓延。圖為楊梅廠區外觀。 記者尹慧中／攝影
PCB暨載板大廠欣興捲入產品生產地爭議遭檢調搜索風暴31日在台股蔓延。圖為楊梅廠區外觀。 記者尹慧中／攝影

PCB暨載板大廠欣興（3037）捲入產品生產地爭議遭檢調搜索風暴昨（31）日在台股蔓延，欣興昨天早盤跳空跌停開出後一路鎖死到底，以跌停價999元收市，跌出千金股，公司昨天再度發布重訊指出，該案尚在調查階段，此次檢調單位調查的爭議產品主要是PCB產品，非載板產品。

欣興強調，公司營運正常，對財務、業務並無重大影響。不過，市場恐慌情緒止不住，欣興昨天股價跌停一價到底，僅成交3,818張，跌停委賣高掛逾9萬張，公司單日市值蒸發逾1,821億元。

另兩家載板廠方面，景碩（3189）大跌近9%，僅南電（8046）相對抗跌，收1,230元跌10元。也因欣興說明遭查產品為PCB，市場聯想另兩家PCB大廠華通（2313）、臻鼎-KY（4958）可望有轉單效應，激勵華通、臻鼎昨天股價都逆勢漲逾3%。

另外，昨日一早市場也傳出檢調上周資料搜查不全，再度前往欣興搜集中國大陸廠區資料，惟相關資訊尚待檢調與公司進一步公告。

欣興上周五（28日）遭桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，公司之後連發兩次重大訊息，強調配合檢調單位調查，作假帳與內線等皆是誤傳。欣興說明，檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議。

據了解，此次涉及範圍是欣興PCB產品因應客戶需求調度產能，對產地標示的認定爭議，非ABF載板業務。欣興過去即曾因台灣PCB產能不足，調度旗下大陸黃石廠產能，並非外傳的合江廠。

消息人士指出，欣興在大陸合江廠的多層板產品本就要再送回台灣加工。PCB同業則關注，由於美國PCB製造已全數外移，亞太區域包括馬來西亞、泰國、台灣等生產地都是依據客戶需求，進行後段接力生產，這已是常態議題，後續密切關注法規遵循方向。

根據桃園地檢署後續說明，案件主要針對部分大陸生產PCB產品產地標示進行調查，並於28日搜索欣興龜山總公司及中壢廠房，同時約談PCB事業處總經理、副總經理、廠長等14名被告及四名證人。

經檢方複訊後，其中五人分別以30萬元至1,500萬元交保，其餘被告請回，全案仍在偵辦階段，實際涉案範圍及最終法律責任仍待司法調查釐清。

欣興 產地 重訊

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