重磅！輝達投資聯發科35億美元 深化雙方合作

輝達投資聯發科35億美元，以深化雙方合作，反映輝達努力說服更多公司，打造可用於輝達資料中心生態系的晶片。

兩家公司8日31日發布聯合聲明表示，輝達將買進聯發科可轉債。這項投資擴大雙方合作，聯發科將使用輝達的NVLink Fusion、以及輝達最近發布的NVHBM技術，協助零組件在資料中心更順暢溝通。聯發科正協助資料中心業者開發自家晶片，試圖挑戰博通與邁威爾（Marvell）。

對輝達來說，這項協議是最新舉措，要確保未來的AI，圍繞著該公司硬體平台與標準來打造。輝達建造資料中心互聯系統如NVLink Fusion，並與聯發科等結盟，來保證該公司不只在先進AI加速器維持核心地位，也在整體硬體生態鏈享有相同地位。

先前亞馬遜也有類似協定，亞馬遜同意額外部署兩百萬個輝達零件，同時承諾要在自家晶片使用輝達的連通技術。