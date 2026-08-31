聽新聞
0:00 / 0:00
輝達認購聯發科海外轉換公司債35億美元 雙方還將深化合作
聯發科（2454）於今晚公告，其海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，總額為39億美元，其中會由輝達（NVIDIA）認購35億美元。同時，雙方也宣布，將深化長期合作夥伴關係，共同打造跨世代的AI基礎建設、邊緣AI運算與車用產品。
聯發科募集海外公司債總額為39億美元，籌資將用於支應外幣購料的資金需求，債券轉換價格訂為新台幣4,513.75元。
聯發科指出，將採用輝達NVLink Fusion平台，協助超大規模雲端服務商(hyperscalers)、雲端服務供應商(cloud service providers)、前沿模型開發商(frontier model developers)等客戶開發客製化XPU，與建造以輝達NVLink連結的機櫃級AI工廠。雙方將結合輝達的加速運算、人工智慧、圖形與軟體平台，以及聯發科在客製化晶片、高效能運算、高能效系統單晶片(SoC)設計、先進封裝、互連技術與網路連結各方面的領導地位。
同時，聯發科提到，雙方主要在以下三大領域展開深度合作，包括AI基礎建設，聯發科將基於NVLink Fusion生態系，協助客戶開發客製化AI基礎建設，並整合至輝達機櫃級系統及AI工廠。第二是邊緣AI運算方面， 雙方將持續合作開發未來數代RTX Spark與DGX Spark電腦晶片，將整合輝達GPU的聯發科系統單晶片帶入更多消費型電腦、適合AI開發者的超級電腦與企業級工作站中。第三是在車用方面，在實體AI世代下，聯發科與輝達將持續開發具備AI功能的軟體定義汽車平台。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。