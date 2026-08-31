中華電攜手亞旭 整合5G專網助力AI營建機器人

中華電信與亞旭電腦共同打造具高機動性的自走式5G專網平台解決方案，可依施工區域及作業需求彈性移動，提供AI營建機器人穩定的行動通訊環境，提升工地網路部署彈性。

中華電信與亞旭電腦今天在高雄亞灣新創園舉辦「P5G智慧營造成果發表暨機械手臂數位構築實踐論壇」活動，展現5G企業專網結合亞旭電腦「自走式5G專網平台」，並導入ROSO（邏數）「AI營建機器人」進行智慧施工，於高雄市小港區「山明安居」及「水秀安居」社會住宅工地完成實際場域驗證，透過5G企業專網與AI營建機器人協作，提升施工效率與作業安全，加速營建產業智慧轉型。

面對營建產業缺工、施工安全及工地環境快速變動等挑戰，傳統固定式網路設備需配合施工進度反覆部署與拆裝，增加建置及維運成本。

中華電信今天與亞旭電腦共同打造具高機動性的自走式5G專網平台解決方案，此次實證進一步導入AI營建機器人執行打磨、噴塗等營造工項，並透過5G企業專網支援多台設備協同作業，降低人員從事高風險及重複性作業的負擔，兼顧施工效率與工地作業安全。任務完成後，自走式5G專網設備可快速移轉至其他施工場域持續使用，提升設備運用效益，打造更具機動性與彈性的智慧施工模式。

中華電強調，此次合作獲經濟部產業發展署計畫補助支持，並於實際社會住宅工地完成應用服務驗證，展現5G企業專網從工廠、園區進一步拓展至營建場域的應用潛力，透過實際場域驗證，有助於改善營建產業缺工問題，並提升施工效率與工地安全管理效能，為智慧營造建立可持續拓展的創新應用模式。