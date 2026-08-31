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台積電中科1.4奈米新廠基地曝光 盧秀燕參訪：全力協助投資落地
台中市長盧秀燕今偕同市府團隊前往台積電中科1.4奈米新廠基地參訪，了解工程進度及後續投資需求。她表示，目前整體工程進度穩定且超前，對台積電投資台中深具信心，市府將全力協助投資落地。此行由台積電副總莊子壽接待。從市府提供的相片，也讓台積電清楚曝光。
盧秀燕關心台積電擴廠後的用水、用電需求，並針對再生水與再生能源等議題交換意見表示。她表示，市府在協助產業發展的同時，也會兼顧市民生活及既有產業需求，同時會責成相關機關積極協助。如果涉及中央權責，市府會主動協調溝通。
盧秀燕也特別關心擴廠期間施工安全及第一線工作人員照顧，強調工程持續推進，工安更不能打折，盼台積電持續落實安全管理。她也感謝台積電協助市府推動城市綠化，除協助台74線、捷運綠線等多處高架下方綠化外，近年也投入大安海岸造林。期盼未來持續發揮企業力量，在台中重要道路及適合場域協助植樹、種草，並多運用台灣原生樹種，讓高科技產業持續發展的同時，也為城市增添更多綠意。
經發局說，台積電中科擴建二期新廠去年10月動工，目前第一期(P1)廠房已進入主體鋼構作業，工程如期，第二期(P2)進入基樁及回填階段，第三期(P3)已取得建照，第四期(P4)持續申請建照；建廠完成後，可望創造4千500個就業機會。
經市府提供單一窗口協助台積電投資規畫，前年3月都市計畫發布實施、去年2月由科管局協助完成用地取得、7月交地，10月台積電動工，並持續透過跨局處協調協助施工需求。長期目標百分百使用再生水、綠電等友善環境措施，兼顧產業發展與民生需求。
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