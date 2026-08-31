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稜研打造「樂高式」天線模組 搶進衛星、航太市場
稜研科技*（7812）把相控陣列天線做成「樂高式」的高頻模組天線，攜手全球一級客戶夥伴，搶進全球航太、衛星、5G／6G等三大市場，天線模組2027年占比將達50%。
稜研董事長暨總經理張書維指出，稜研主打波束成形技術，通訊、雷達一體化，打造獨家專利積木式架構，以模組化的相控陣列實現量產成本的優勢，就像是陣列天線的半導體化，結合半導體先進封裝，實現「樂高式」的高頻模組天線，更可將軍工級效能產品，降至消費品成本，可望促進產業普及，累積取得143個專利。
目前稜研採取「先儀器、後模組」的雙引擎策略。先以儀器設備切入研發與測試市場，奠定客戶基礎；再以天線模組深化5G／6G、衛星、航太國防、車用領域等四個領域，累積搶進34個國家以及2,200個客戶。
稜研以毫米波相控陣列天線技術為核心，產品涵蓋天線模組、測試設備及系統解決方案，張書維表示，天線模組已經攜手全球一級客戶，搶進電信、衛星與國防垂直應用。
衛星部分，稜研攜手北美數據機廠商Comtech合作，打造整合高中低軌次世代衛星架構終端產品（UT）；5G／6G部分、攜手中磊、亞旭、鴻海、智易、正文搶進印度及歐美的5G FWA毫米波市場；航太與國防供應鏈也打入中東地區AESA相控陣列雷達及通訊供應鏈。
稜研指出，天線模組已成為稜研重要的成長動能。營收占比已從 2024 年的 5.62%，提升至 2025年的30.3%，2026年持續攀升，2027年目標突破50%，更可望推動整體營運規模同步擴大，預估2027年可望維持高雙位數成長。
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