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AI、雲端需求推升資訊服務業 上半年營收年增14.6%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

企業及政府持續加碼AI投資，帶動資訊基礎建設、系統升級及軟體服務需求，電腦及資訊服務業維持穩健成長。2026年第2季電腦及資訊服務業營業額達1,767.2億元，年增13.59%；累計上半年營業額3,446.5億元，年增12.91%，其中電腦程式設計、諮詢及相關服務業上半年營收年增14.63%，成長動能較為強勁。

統計顯示，2026年第2季電腦程式設計、諮詢及相關服務業營業額達1,328.4億元，年增16.47%。隨代理式AI（Agentic AI）技術及應用逐步導入企業資訊系統與工作流程，帶動軟體開發、雲端導入、資料治理及專業服務等需求。

此外，半導體、高科技製造、金融及政府等領域持續推動AI基礎建設、資訊系統升級及智慧營運，加上企業加速海外布局與跨境營運，也同步推升軟體及資訊專業服務需求。

資訊服務業方面，2026年第2季營業額438.8億元，年增5.67%。隨企業數位營運逐漸常態化，雲端平台、資料交換及系統維運等持續性服務需求穩健成長；AI應用擴大則進一步帶動企業強化資安風險管理及AI治理，推升資安監控、威脅偵測及應用安全等服務需求。

整體而言，2026年上半年電腦及資訊服務業營收維持雙位數成長，顯示AI投資已逐步從基礎建設延伸至軟體、資料治理、資安及企業營運等應用層面，帶動資訊服務產業需求擴張。

展望第3季，隨企業資訊科技預算持續執行，AI應用、雲端平台、系統整合及資安服務需求可望延續，加上政府持續推動智慧政府及數位韌性相關建設，電腦及資訊服務業營運動能可望維持成長。

雲端 營收 服務業

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