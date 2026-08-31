鴻海劉揚偉出席力挺！台灣量子論壇吸10國與會 盼成量子產業樞紐

「2026台灣量子論壇」（Quantum Taiwan Forum 2026）9月1日登場，為期三天，共吸引27國新創團隊及10國代表與會，鴻海（2317）董事長劉揚偉也親自出席展前記者會聆聽產業趨勢，台灣量子計算與資訊科技協會 (TAQCIT)理事長張慶瑞指出，量子科技將成為繼半導體之後的下一波產業重點。台灣期望從傳統的「矽島」轉型為全球量子產業樞紐。

在TAQCIT與SEMI I國際半導體產業協會聯手主辦下，今年台灣量子論壇與國際半導體展同周登場，由於半導體展也首度設立量子專區，顯示半導體產業對量子技術的發展高度關注。

SEMI台灣區總裁曹世綸指出，量子論壇舉辦第四年，許多人問他在半導體、AI 以及機器人（實體 AI）之後，下一個最關鍵的科技是什麼？他認為絕對是量子（Quantum）技術，看重產業前景，經濟部長龔明鑫及台北市長蔣萬安也發表錄影賀詞，蔣萬安更指出台北將設立「台北量子加速器」尋找相關應用。

曹世綸坦言，相較於台灣在半導體上的絕對優勢，台灣目前在量子研究與產業上的優勢還沒有那麼明顯，因此這更需要全球合作。他坦言，相對半導體產業，台灣在量子電腦難以打順手牌，也不容易打造類似半導體的生態系，必須靠跨國合作協力。

張慶瑞是台灣量子電腦界大老，受鴻海董事長劉揚偉邀請擔任獨董，是協助催生鴻海研究院成立量子電腦研究中心及離子阱實驗室幕後推手，而隨離子阱量子電腦將於2027年完成，目前鴻海量子相關研究人員分布於澳洲、香港、日本、荷蘭、新加坡和美國，積極與各地學研深度合作，劉揚偉31日親自出席展前記者會更凸顯其對量子技術發展的重視。

張慶瑞指出，IBM宣布要在2025年到2031年前，將量子電腦與超級電腦結合進行商用化，為此他們將投資高達1,500億美元，遠超過IBM年營收，為的是打造位於紐約的量子電腦系統，這將是量子時代的巨賭。

張慶瑞表示60年代地緣政治是單向的，現在是多向度發展的時代，主權量子（Sovereign Quantum）概念興起，決定一件事不再純粹看利潤，還要看這個量子基礎設施對國家力量是否有用，故他表示classical TSMC foundry model（傳統的台積電（2330）晶圓代工模式）在未來10年內可能行不通，IBM 和美國政府已經開始在紐約建造量子代工廠，甚至聲稱現在就可以訂閱晶片，並在2028年交付。

他表示，量子電腦時代，人才將是勝負關鍵，尤其是量子工程師。當前全球科技巨頭與新創公司不再只把台灣視為矽晶圓的代名詞，而是看重台灣在量子時代所需的硬體整合能力，他打趣說，台灣現在不只是電子五哥，有電子六七八哥，能直接對接量子生態系，手握充沛現金，隨時準備投資。

今年量子論壇主題「第4季M3量子市場、開創者與資本（Quantum for Market, Makers & Money）」意味量子技術從實驗室走向量產商業化之路，換言之資本市場跟市場行銷也更為重要，故除兩日論壇技術交流，第三日將是是投資日，媒合量子創業者與資本市場交流。

澳洲代表指出，台灣跟澳洲具技術互補性，鴻海正大力支持「澳洲量子軟體網路AQSN計畫」計畫，目前更邁入第二期合作階段，主題圍繞量子演算法發展，在人才與研究的補助上提供強大幫助。

澳洲投資量子電腦已累積25年，政府投資金額超過23億澳幣，在量子計算、感測與通訊方面累積堅強實力。

澳洲目前擁有40多家相關量子企業、26個量子研究組織、60多個學術團體，及24所具備量子學科的大學，擁有世界頂尖量子人才庫，現在正準備將量子科技輸出全球。

英國代表則表示，目前擁有僅次於美國的第二大量子社群，12年來政府投資11億元英鎊，擁有超過180家活躍機構，英國政府制定了「國家量子戰略」與「五大國家量子任務」，目標在未來於全球量子電腦市場搶下15%市占率。