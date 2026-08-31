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東佑達台北國際半導體展將秀CPO硬體基座 日系大廠帶單來台擴產

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東佑達最新開發的CPO光耦合對位平台。圖／東佑達提供
東佑達最新開發的CPO光耦合對位平台。圖／東佑達提供

共同封裝光學（CPO）設備戰開打，設備廠有亮點。精密傳動與自動化設備大廠東佑達（7942）宣布參加SEMICON Taiwan，將首度展出CPO光耦合設備核心硬體基座「奈米級6軸氣浮運動平台」，搶攻矽光子與先進光學封裝商機。

其中，日本自動化大廠CKD取得美系手機大廠訂單後，高層率團來台要求東佑達擴產，相關直線傳動模組訂單能見度已看到明年。

東佑達實收資本額僅約3.18億元，產品卻已深入逾八成台灣半導體設備商，堪稱光通訊、半導體設備界的「原子小金剛」。

公司資本結構帶有濃厚產業結盟色彩，經營團隊持股64%，日本自動化大廠CKD、YAMAHA分別持股10%、9%，其餘17%由台日基金、工研院創新基金及多家金融創投持有。

CPO要進入量產，關鍵難題之一是光纖、光學元件與晶片間的精密耦合。隨著AI資料中心傳輸速度由800G邁向1.6T，光路增加、元件間距縮小，細微對位誤差都可能影響耦光效率及良率，也讓底層運動平台成為設備精度的決勝點。

東佑達此次展出的奈米級6軸氣浮運動平台，可進行X、Y、Z三軸線性位移，以及Rx、Ry、Rz三軸角度微調，透過六自由度運動修正元件的位置與角度，協助設備快速尋光並完成精密耦合，7月已有出貨給國內大廠的實績 。

平台利用壓縮空氣形成極薄氣膜，使運動部件保持無接觸狀態，再結合真空預壓及線性馬達驅動，降低摩擦、振動、發塵及磨耗。其角色就像CPO設備的「地基」，上層可依需求搭載光學、視覺檢測、控制軟體及演算法，底層則由東佑達提供奈米級移動、角度修正與穩定承載能力。

這套平台除CPO外，也可延伸至晶圓AOI、Micro LED、TGV檢測、精密量測及微加工。東佑達並已由電動缸、線性馬達及單軸機器人，向多軸平台、龍門系統與奈米氣浮次系統升級，從供應「會移動的零件」，挺進掌握設備精度、速度與良率的核心平台。

技術向上升級之際，日系訂單也同步落地。CKD近期拿下美系手機大廠訂單，高層親自來台要求東佑達增加產能、加速供貨；東佑達替CKD與YAMAHA代工的訂單能見度，均已延伸至明年全年。

東佑達與YAMAHA的合作更從代理、代工走向合資，雙方成立TY ROBOTICS，共同開發產品並承接部分工業機器人生產，YAMAHA也規劃將部分機種移轉至合資公司製造。

兩家日商由客戶變股東，再把訂單與產能交給東佑達，反映其技術、品質及交期已通過日系供應鏈長期驗證。

東佑達上半年半導體封裝測試占營收46%，為最大應用市場，半導體設備訂單能見度達一年以上；上半年每股純益（EPS）7.49元，創歷史新高，半年賺贏去年全年逾倍；前七月營收17.21億元，年增42.1%。

CPO 半導體 台北 設備廠

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