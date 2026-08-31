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SEMICON展前搶先看 量子電腦將是未來布局重點

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
中研院特聘研究員暨量子電腦專題中心執行長陳啟東演講現場。記者秦鈺翔／攝影
中研院特聘研究員暨量子電腦專題中心執行長陳啟東演講現場。記者秦鈺翔／攝影

SEMICON 2026即將在本周盛大開幕，31日舉辦展前記者會，邀請中研院特聘研究員暨量子電腦專題中心執行長陳啟東針對台灣量子電腦發展概況發表演講。陳啟東表示，台灣目前在AI領域已取得舉足輕重的地位，而量子電腦的發展，以及和AI的結合，將會是未來一大趨勢。

陳啟東指出，在量子電腦的零組件供應鏈中，台灣有多個領域已有不小的優勢，如晶片、封裝、以及電控設備等，都是台灣最擅長的領域，因此即便台灣較晚進入量子領域，還是有機會後發先至，追趕領先大國。

目前ODM廠皆積極切入量子電腦領域，透過轉投資國外新創企業或是自行開發，試圖能夠取得領先進度，其中，金寶雙管齊下，不僅轉投資美國新創SEEQC，並瞄準量子控制系統（Qubit Control System）」以及對接介面，卡位量子電腦與AI伺服器之間的重要樞紐。

量子電腦 布局 中研院 供應鏈 晶片

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