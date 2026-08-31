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均華高精度黏晶機出貨 今年營收貢獻拚超越晶粒挑揀機

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
G2C+聯盟成員左起：東捷執行長暨總經理嚴璐、均華總經理石敦智、志聖總經理梁又文及均豪董事長陳政興合影。記者李珣瑛／攝影
G2C+聯盟成員左起：東捷執行長暨總經理嚴璐、均華總經理石敦智、志聖總經理梁又文及均豪董事長陳政興合影。記者李珣瑛／攝影

均華（6640）總經理石敦智31日表示，AI運算需求持續攀升，帶動HBM、Chiplet及異質整合技術快速發展，先進封裝也朝多晶粒、高密度與高精度方向演進。均華持續深化先進封裝設設備市場，今年在高精度黏晶機出貨挹注下，今年黏晶機營收貢獻力拚超越晶粒挑揀機。

均華表示，在良率提升、晶粒辨識、取放、對位與接合等關鍵製程設備需求大幅成長下，均華已從晶片挑揀機（Chip Sorter）延伸至高精度黏晶機(Die Bonder)，並且皆深入到先進封裝製程的核心設備領域。

均華挾著近50年的半導體製程經驗，自2013至2014年間即投入先進封裝相關技術，且歷經逾十年與客戶共同驗證及演進製程，目前Chip Sorter可應用於晶粒辨識、分類與重新排列,Die Bonder則因應Chiplet、HBM及CoWoS、SolC等異質整合應用，持續提升高精度對位與黏晶能力，並導入AI視覺與演算法強化辨識效率。

均華表示，先進封裝競爭已不只是單一設備精度，而是設備能否隨客戶製程快速升級。均華今年已於美國設立分公司，同時透過G2C+策略聯盟，與志聖、均豪、東捷整合台灣設備能量，持續拓展全球先進封裝市場。

晶粒 均華 營收 晶片

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