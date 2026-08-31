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欣興洗產地風暴 家登董座邱銘乾：信任是台灣供應鏈的根本

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。記者簡永祥／攝影
家登董事長邱銘乾。記者簡永祥／攝影

面對印刷電路暨載板大廠欣興捲入洗產地爭議，在業界掀起極大震撼。半導體載具大廠家登董事長邱銘乾今日對此表示，台灣企業能在全球半導體供應鏈站穩腳步並獲利，關鍵在於「西方信任你」。他說：「取得並維護客戶信任，是一切發展的核心」。

邱銘乾在SEMICON開展前夕受訪時，針對全球供應鏈積極布局去中化或台灣+1布局，提出他的看法。他說，在美中競爭與供應鏈兩極化趨勢下，現階段全球供應鏈的核心就是信任，絕不能做出讓西方客戶認為會損害或出賣其利益的行為。

邱銘乾說，台灣在全球科技供應鏈與經濟成長上的重要地位，完全建立在長年累積的可信度之上，一旦這項基石遭到破壞，後續衝擊將不只是單一訂單損失或短期成本問題。

邱銘乾認為，民主陣營供應鏈重組，國際客戶對產地來源與可追溯性的要求愈發嚴格。如今為取得西方大廠長期信任，即使前往日本或美國等高成本地區製造，也應視為維持供應鏈地位的必要投資。

邱銘乾說，家登近年也積極推動「Taiwan +1」策略，除了在日本建立製造據點，也在美國廠房導入加工能量，打造在地可信賴的服務。

他說，美國推動製造業回流屬於長期戰略，台廠擁有長年累積的製造技術與供應鏈彈性，不應因當地成本高而卻步。全球半導體產業已由單純的成本導向轉為戰略安全導向，成本已非唯一考量，如何持續維持客戶信任，將是台灣半導體供應鏈全新的思維。

家登 供應鏈 產地 欣興

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