中研院：台廠應切入大型量子電腦 掌握CPU對接需求

中央研究院關鍵議題研究中心特聘研究員兼量子電腦專題中心執行長陳啟東今天表示，台灣是進入量子電腦較慢的國家，應洞悉關鍵問題，提出有效解決方案。他建議廠商應以大型量子電腦切入，並掌握與現有CPU及GPU對接的需求。

SEMICON Taiwan 2026將於9月2日登場，國際半導體產業協會（SEMI）今天召開展前記者會，陳啟東演講「台灣在超導量子電腦產業鏈的契機」。

陳啟東說，台灣已經在超級電腦（HPC）領域占有舉足輕重的地位，現在應為將來的量超（QC-HPC）融合數據中心進行規劃。

他盤點台灣產業發展現況與優勢，分析台灣在超導量子、半導體、中性原子、離子阱和光子領域的發展機會。陳啟東表示，超導和半導體都需要用到晶片，是台灣非常熟悉的矽，台灣有非常大的優勢。此外，超導要用晶片封裝，也是台灣的強項。

陳啟東指出，台灣是進入量子電腦較慢的國家，好處是可以看到較早跨入的國家面臨的問題，從中學習知道問題在哪裡，提出有效解決方案。他建議廠商應自大型量子電腦切入，進行整體架構設計，並掌握與中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）對接的需求，規劃整合系統。