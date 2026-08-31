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AI才剛剛開始！吳田玉：AI真正價值是創造人類「沒看過的事」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉今日語重心長表示，台灣應透過「內合作、外合作」，整合國內供應鏈並持續與全球夥伴合作，把AI長期新價值放大。記者黃義書／攝影
SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉今日語重心長表示，台灣應透過「內合作、外合作」，整合國內供應鏈並持續與全球夥伴合作，把AI長期新價值放大。記者黃義書／攝影

SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉今（31）日出席SEMICON Taiwan 2026展前記者會表示，目前全球AI產能仍嚴重不足，「現在怎麼蓋廠、怎麼加速，都沒有辦法滿足客戶需求」，但他也示警：「台灣愈站在關鍵位置，愈不能驕傲」、「全世界沒有缺台灣不可」，當前反而更應思考如何利用半導體優勢，協助全球加速AI發展，這是台灣這一世代的責任與使命。

吳田玉被問及未來半導體最看好什麼領域，他很明確地說：「我看好AI」。短期來看，台灣正享受過去30年耕耘半導體產業的成果，從晶片設計、晶圓製造、封裝測試、載板到電子製造，已形成完整AI供應鏈，全球AI基礎建設快速擴張，也讓相關產能持續供不應求。

但吳田玉認為，若只把AI理解為伺服器、晶片需求或半導體擴產，仍低估這場變革。現階段AI主要利用既有人類知識，提高金融、法律、製造等工作的效率，因而容易讓社會產生工作被取代、資源遭排擠的疑慮；台灣同時也開始面臨搶人才、搶土地、搶資金、搶電力等壓力。

但他說：「這只是AI發展初期」。吳田玉強調，AI真正的長線價值，不是在重複人類已經知道的事情，而是跨越不同領域，把新的知識持續累積、建立新的模式，再從中萃取成功經驗，完成過去人類「沒有看到、沒有想過、不能做、不願意做或不會做」的事情。

他舉例，未來AI若能橫跨醫藥、癌症研究、化學、物理甚至人文等不同領域，從10個、20個領域重新組合知識，可能創造過去五千年人類文明未曾出現的新突破。他形容AI才「剛剛開始」，真正跨領域發展後，其想像空間可能是目前的「百倍、千倍、萬倍」。

吳田玉認為，台灣目前最重要的任務，是利用半導體製造優勢，加快AI基礎建設與學習模型發展，「儘量投資、把價格拿下來、把Scale（規模）放出來」，讓AI盡快從複製既有經驗，走向創造新知識與新價值。

不過，他也提醒產業界，台灣雖站上全球半導體與AI的制高點，「千萬不能驕傲」。他直言，常看到外界形容全球半導體「缺台灣不可」，但「千萬不要講這件事情，全世界沒有缺台灣不可，全世界都可以做」。

吳田玉強調，台灣今天的半導體地位並非單靠自己建立，而是全球客戶數十年來提供智慧財產（IP）、經驗、投資與信任，加上台灣大大小小供應商共同努力的結果。未來AI也不可能只靠台灣，而必須由全球共同完成。

因此，台灣站得愈高，承擔的責任也愈大。吳田玉表示，台灣要做的不只是掌握AI帶來的商機，更應透過「內合作、外合作」，整合國內供應鏈並持續與全球夥伴合作，把AI長期新價值放大，「這是台灣這個世代的責任，也是我們的使命。」

半導體 吳田玉 客戶

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