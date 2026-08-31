AI才剛剛開始！吳田玉：AI真正價值是創造人類「沒看過的事」

SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉今（31）日出席SEMICON Taiwan 2026展前記者會表示，目前全球AI產能仍嚴重不足，「現在怎麼蓋廠、怎麼加速，都沒有辦法滿足客戶需求」，但他也示警：「台灣愈站在關鍵位置，愈不能驕傲」、「全世界沒有缺台灣不可」，當前反而更應思考如何利用半導體優勢，協助全球加速AI發展，這是台灣這一世代的責任與使命。

吳田玉被問及未來半導體最看好什麼領域，他很明確地說：「我看好AI」。短期來看，台灣正享受過去30年耕耘半導體產業的成果，從晶片設計、晶圓製造、封裝測試、載板到電子製造，已形成完整AI供應鏈，全球AI基礎建設快速擴張，也讓相關產能持續供不應求。

但吳田玉認為，若只把AI理解為伺服器、晶片需求或半導體擴產，仍低估這場變革。現階段AI主要利用既有人類知識，提高金融、法律、製造等工作的效率，因而容易讓社會產生工作被取代、資源遭排擠的疑慮；台灣同時也開始面臨搶人才、搶土地、搶資金、搶電力等壓力。

但他說：「這只是AI發展初期」。吳田玉強調，AI真正的長線價值，不是在重複人類已經知道的事情，而是跨越不同領域，把新的知識持續累積、建立新的模式，再從中萃取成功經驗，完成過去人類「沒有看到、沒有想過、不能做、不願意做或不會做」的事情。

他舉例，未來AI若能橫跨醫藥、癌症研究、化學、物理甚至人文等不同領域，從10個、20個領域重新組合知識，可能創造過去五千年人類文明未曾出現的新突破。他形容AI才「剛剛開始」，真正跨領域發展後，其想像空間可能是目前的「百倍、千倍、萬倍」。

吳田玉認為，台灣目前最重要的任務，是利用半導體製造優勢，加快AI基礎建設與學習模型發展，「儘量投資、把價格拿下來、把Scale（規模）放出來」，讓AI盡快從複製既有經驗，走向創造新知識與新價值。

不過，他也提醒產業界，台灣雖站上全球半導體與AI的制高點，「千萬不能驕傲」。他直言，常看到外界形容全球半導體「缺台灣不可」，但「千萬不要講這件事情，全世界沒有缺台灣不可，全世界都可以做」。

吳田玉強調，台灣今天的半導體地位並非單靠自己建立，而是全球客戶數十年來提供智慧財產（IP）、經驗、投資與信任，加上台灣大大小小供應商共同努力的結果。未來AI也不可能只靠台灣，而必須由全球共同完成。

因此，台灣站得愈高，承擔的責任也愈大。吳田玉表示，台灣要做的不只是掌握AI帶來的商機，更應透過「內合作、外合作」，整合國內供應鏈並持續與全球夥伴合作，把AI長期新價值放大，「這是台灣這個世代的責任，也是我們的使命。」