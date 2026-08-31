集邦：二手、維修需求支撐 估2026年智慧手機面板出貨量年減幅度收斂

集邦科技（TrendForce）發布最新面板產業研究，儘管記憶體供給短缺、價格吃緊加劇智慧手機供應鏈成本壓力，更影響手機品牌2026年的出貨規劃，然二手機、維修市場仍具支撐力，助益手機面板需求表現優於預期，預估2026年全球出貨量約為22.5億片，年減幅度較先前預估縮小至2.5%。

TrendForce表示，智慧型手機面板需求逐漸朝AMOLED與a-Si LCD兩端集中。AMOLED持續向中高階市場滲透，而a-Si LCD則憑藉成本優勢，以及中低階、二手機與維修市場需求，維持一定出貨規模。相較之下，LTPS LCD在手機市場的應用空間持續受到壓縮，相關產能亦逐步轉向車用、IT等市場。以2026年預估出貨量來看，LCD手機面板（含a-Si LCD與LTPS LCD）約13.3億片，占整體出貨約59%；AMOLED手機面板約9.2億片，占比約41%。

第2季BOE穩居出貨龍頭 TCL CSOT拉近與SDC市占差距

觀察2026年第2季智慧型手機面板出貨表現，整體出貨量約5.6億片，較前一季略為下降。面板龍頭京東方BOE出貨量約1.46億片，以26.1%的市占率保持全球第一。BOE產品組合涵蓋a-Si LCD、LTPS LCD及AMOLED，其中a-Si LCD除供應手機品牌外，在二手機、維修市場亦維持相當規模出貨；AMOLED則持續受惠於手機品牌擴大採用，支撐其整體出貨表現。

排名第二的三星顯示器SDC第2季出貨約9,000萬片，市占率約16.1%，以AMOLED產品為絕對主力，主要供應自家品牌系列以及Apple iPhone產品。儘管2026年Android新機市場受到記憶體等零組件成本上升影響，品牌備貨態度相對保守，但Samsung、Apple的中高階及旗艦機種對AMOLED需求仍較為穩定，有助SDC維持整體出貨規模。

第三名為華星光電TCL CSOT，第2季出貨量約8,400萬片，市占率首度突破15%。其T19產線LCD手機面板出貨量明顯放量，成為支撐第2季出貨成長的主要動能。雖然整體新機市場需求偏弱，但二手機、維修市場仍支撐LCD面板維持一定出貨規模，推升TCL CSOT整體市占率。

惠科HKC第2季以約13%的市占率排名第四，a-Si LCD為其出貨主力。排名第五的天馬Tianma市占率約12.4%，產品布局涵蓋LCD與AMOLED，除持續供應主要手機品牌外，2026年a-Si LCD產品出貨比重亦有增加，支撐整體出貨表現。