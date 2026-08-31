SEMI行銷長曹世綸：全球AI供應鏈重要關鍵字都在台灣發生

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今日在SEMICON Taiwan 2026展前記者會表示，今年SEMICON Taiwan 2026規模持續擴大，共有超過1300家企業、4300個攤位，使用南港展覽館一、二館，預計吸引全球65國、超過10萬人次參與，從CSP（雲端服務供應商）、IC設計、晶圓代工、封裝測試、記憶體，一路延伸至設備、材料、系統與電源，呈現完整AI端到端供應鏈。

曹世綸表示，近年SEMICON Taiwan持續與時俱進，把全球半導體最重要的議題帶進展會。今年涵蓋約15大主題，包括AI算力、Physical AI（實體AI）、先進製程、先進製造、先進封裝、矽光子、高頻寬技術、Autonomous Fab（自主晶圓廠）、特殊材料、量測、量子科技、新創，以及地緣戰略、永續與人才等。

他指出，近幾年全球半導體製造的重要技術關鍵字與話題，「很多都是在台灣發生」，主要原因就在於台灣不僅具備完整半導體供應鏈，在先進製造與先進封裝更扮演關鍵角色。包括CPO（共同封裝光學）、Chiplet（小晶片）、矽光子、3D IC（三維積體電路）、FOPLP（扇出型面板級封裝）等熱門技術，都將在本屆展會集中呈現。

曹世綸說，今年SEMICON Taiwan最大不同，在於進一步打破傳統半導體展以製造端為核心的框架。曹世綸表示，在AI世代下，SEMI希望完整呈現「端到端供應鏈」，因此論壇陣容從雲端服務供應商（CSP）一路涵蓋IC設計、晶圓代工、封裝測試、記憶體、設備及材料，更把系統、電源等AI基礎設施納入。

其中，谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及Meta負責AI的重要主管將齊聚台灣；晶片與AI供應鏈則集結輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、超微（AMD）、邁威爾（Marvell）等國際大廠，晶圓製造與記憶體業者涵蓋台積電、聯電、三星、美光及晟碟（SanDisk）等，系統端也納入鴻海、廣達、思科與台達電等業者，凸顯台灣已成全球AI產業鏈重要交會點。

設備材料與研發陣容同樣升級，包括默克、KLA等國際設備材料業者高階主管將來台公開演講，imec新任執行長也將首度在台公開分享，進一步串起產業與前瞻研發。

除了技術，SEMICON Taiwan今年也強化新創與地緣戰略布局，正式建構晶片新創專區，並將與美國半導體新創加速器Silicon Catalyst簽署合作備忘錄；同時透過「科技外交」、可信賴供應鏈及歐盟AI與半導體合作等論壇，將展會觸角從技術延伸至全球供應鏈戰略。

曹世綸強調，全球重要半導體業者都必須來台灣與產業交流。隨AI將晶片、封裝、記憶體、光互連、系統與電源緊密串聯，SEMICON Taiwan也正從半導體製造展，進一步轉型為全球AI端到端供應鏈的重要交流平台。