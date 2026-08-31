快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

3大CSP巨頭齊聚台灣！SEMICON 2026 9月登場 串聯完整生態系

中央社／ 台北31日電
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展即將登場，展前記者會31日在台北舉行，中央研究院關鍵議題研究中心特聘研究員陳啟東（左起）、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉、SEMI產業研究資深總監曾瑞榆出席合影。中央社
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展即將登場，展前記者會31日在台北舉行，中央研究院關鍵議題研究中心特聘研究員陳啟東（左起）、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉、SEMI產業研究資深總監曾瑞榆出席合影。中央社

全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2026將於9月2日登場，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體展將串聯完整生態系，橫跨CSP、晶片設計及製造，其中，Google微軟Microsoft）和Meta 3大CSP廠AI負責人都將來台。

國際半導體產業協會（SEMI）今天召開展前記者會，由曹世綸主持，SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光投控營運長吳田玉、中央研究院關鍵議題研究中心特聘研究員兼量子電腦專題中心執行長陳啟東，以及SEMI產業研究資深總監曾瑞榆出席。

曹世綸說，今年半導體展以「Transform Tomorrow共構未來」為主軸，以合作為核心動能，攜手全球生態系夥伴共創未來。共有超過1300家廠商、展出4300個攤位，估計有來自全球65個國家、逾10萬名半導體產業人士參與。

他表示，展會聚焦包括AI算力、實體AI、先進製程和先進封裝等15大關鍵產業議題，打造全方位半導體交流平台，逾200名產業領袖將深入剖析AI浪潮下的全球產業趨勢與市場布局，並揭示產業關鍵數據。

曹世綸說，台灣具有完整供應鏈，在半導體先進製造和先進封裝扮演重要角色，全球最具影響力的高科技A咖，紛紛為台灣半導體而來。

曹世綸表示，全球爭相卡位，搶進台灣半導體合作版圖，共有18個國家參與，展出220個攤位，規模再創歷史新高。

他指出，技術含金量最高的技術論壇與CEO大師論壇，橫跨雲端服務供應商（CSP）、晶片設計、製造，完整串聯生態系，值得關注的是Google、微軟和Meta等3大CSP廠的AI負責人都來台，此外，輝達（NVIDIA）、Marvell、台積電、聯電、三星（Samsung）、SK海力士（hynix）、美光（Micron）、鴻海、思科和台達電也都參加。

半導體 生態 晶片 Google 微軟 Microsoft 日月光投控

延伸閱讀

日月光執行長吳田玉：AI 發展才剛起步 將跨越數位領域帶來創新效益

AI淘金熱鎖定「賣鏟人」 安聯00412A搶進亞洲半導體供應鏈

台灣半導體業打群架能救「材料侏儒困境」？晶圓女王：現在是最好時機

輝達財報報喜AI續旺！00891含輝量達6成 台積電聯發科受惠深

相關新聞

AI才剛剛開始！吳田玉：AI真正價值是創造人類「沒看過的事」

SEMI全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉今（31）日出席SEMICON Taiwan 2026展前記者會表示，目前全球AI產能仍嚴重不足，「現在怎麼蓋廠、怎麼加速，都沒有辦法滿足客戶需求」，但他也示警：「台灣愈站在關鍵位置，愈不能驕傲」、「全世界沒有缺台灣不可」，當前反而更應思考如何利用半導體優勢，協助全球加速AI發展，這是台灣這一世代的責任與使命。

3大CSP巨頭齊聚台灣！SEMICON 2026 9月登場 串聯完整生態系

全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2026將於9月2日登場，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導...

均華高精度黏晶機出貨 今年營收貢獻拚超越晶粒挑揀機

均華（6640）總經理石敦智31日表示，AI運算需求持續攀升，帶動HBM、Chiplet及異質整合技術快速發展，先進封裝也朝多晶粒、高密度與高精度方向演進。均華持續深化先進封裝設設備市場，今年在高精度黏晶機出貨挹注下，今年黏晶機營收貢獻力拚超越晶粒挑揀機。

欣興洗產地風暴 家登董座邱銘乾：信任是台灣供應鏈的根本

面對印刷電路暨載板大廠欣興捲入洗產地爭議，在業界掀起極大震撼。半導體載具大廠家登董事長邱銘乾今日對此表示，台灣企業能在全球半導體供應鏈站穩腳步並獲利，關鍵在於「西方信任你」。他說：「取得並維護客戶信任，是一切發展的核心」。

先進封裝擴產動能加持 均豪「檢量、磨拋」雙核心布局三大市場

均豪（5443）董事長陳政興31日表示，由於AI與高效能運算（HPC）需求持續成長，帶動先進封裝產能擴充及製程複雜度提升，均豪持續深化半導體設備布局，以「檢量（檢測與量測）」及「磨拋（研磨與拋光）」兩大核心技術為主軸，聚焦先進封裝、晶圓再生及特殊載板三大應用市場，進而掌握AI產業升級帶動的設備需求。

AI改寫半導體成長曲線 SEMI上修預估值：2030年產值突破2兆美元

SEMI（國際半導體產業協會）產業研究資深總監曾瑞瑜今（31）日宣布上修半導體成長預估。他說，過去市場原本預期全球半導體產值要到2030年才達到1兆美元，但AI徹底改寫產業成長曲線，今年市場規模將突破1.5兆美元，預估2030年「絕對可以突破2兆美元」，而且強勁需求正由晶片一路向前段設備、測試、先進封裝與材料市場擴散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。