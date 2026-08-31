日月光執行長吳田玉：AI 發展才剛起步 將跨越數位領域帶來創新效益

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展31日舉行展前記者會，日月光投控（3711）執行長暨SEMI全球董事會主席吳田玉在會中表示，人工智慧（AI）發展才剛起步，現階段雖對人才、土地、資金及電力形成排擠，也引發地緣政治與產業移轉等議題，但從長期來看，AI將跨越數位領域，進一步與醫療、癌症研究、化學及人文等不同學科結合，帶來的創新效益可能是目前的百倍、千倍，甚至萬倍。

吳田玉指出，若要定義AI，就是將人類累積的經驗與知識數位化，把成功經驗模式化，再加速複製及應用，惟AI最初奠基於人類既有經驗，短期難免出現工作被取代、有人工廠走向無人工廠等疑慮，也會造成產業間爭奪資源的現象。

吳田玉進一步說，不過AI真正的價值不是取代人類已經知道或能夠完成的工作，而是協助人類探索過去沒看見、沒想過、無法做到，甚至不願意做的事情，另外，當數位科技進一步連結實體世界、醫療與化學等領域，並持續萃取成功模式，人類知識擴張的速度將是過去5,000年未曾出現。

談到台灣半導體產業的角色，吳田玉強調，全球AI供應鏈目前仍處於供不應求階段，台灣從晶片設計、晶圓製造到封裝測試，必須思考如何提供適當產能，並在價格、投資及建設速度之間取得平衡，至於產業界的首要任務，是降低短期供給不足造成的限制，推動AI進入第二、第三乃至第四階段。

他說，台灣應把握目前關鍵時刻，擴大投資AI基礎建設，加快學習模型建置，並透過技術創新降低成本、擴大規模，讓AI由整理及複製既有經驗，逐步邁向跨領域創新，近期已有業者運用AI推進癌症藥物研發，正是過去難以做到的新突破。

面對AI建設帶來的土地、人力及電力需求，吳田玉坦言，短期確實可能產生衝突，但長期並非無法解決，台灣除須與內部供應鏈及社會溝通，也要加強與全球夥伴串聯，讓外界了解台灣半導體產業的投入、承諾與價值。

吳田玉並提到，台灣半導體產業能走到今天，除了本地大大小小供應商支持，也有賴國際客戶過去40年提供智財、經驗、投資方向與信任。台灣產業鏈未來不僅要處理AI成長初期的資源矛盾，更要清楚向全球傳達，「我們知道自己在做什麼，也知道承諾了什麼，以及要交付什麼」。

日月光執行長暨SEMI全球董事會主席吳田玉。記者李孟珊／攝影

日月光執行長暨SEMI全球董事會主席吳田玉。記者李孟珊／攝影

日月光執行長暨SEMI全球董事會主席吳田玉。記者李孟珊／攝影