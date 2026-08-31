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檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了
檢調調查欣興PCB產地，欣興（3037）今日發布公司最新重大訊息說明。
欣興公告說明，補充說明115/8/28重訊公告稿提及桃園地方檢察署已於電子公布欄最新消息處發布「1150829桃檢偵辦某上市公司涉嫌偽造原產地標示案新聞稿」新聞稿，因事涉偵查進度，請參考新聞稿內容。
欣興提到，本案尚在調查階段，本公司將積極配合檢調單位進行調查。本次檢調單位調查之爭議產品主係PCB產品，非載板產品。公司營運正常，對本公司財務、業務並無重大影響。
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