家登衝刺先進封裝先進製程雙引擎應用成長 董座這樣說

家登（3680）董座邱銘乾今日在半導體展在SEMICON Taiwan 2026展前交流會上受訪提到，公司持續衝刺先進封裝成長，家登自2019年起布局先進封裝相關載具，隨先進製程、先進封裝兩大路徑需求持續擴張，公司成長樂觀看待。

邱銘乾也說，預期2026至2028年後先進封裝營收占比將逐步增加，相關業務可望維持雙位數成長。

他提到，家登後續有機會擴大美國投資，美國官方積極鼓勵美國製造，公司應對非紅供應鏈需求且客戶需求的製造資源，在台灣有好的底蘊之下勇敢踏出一步前進美國布局對台灣廠商而言擁抱世界大環境變化的機會創造新的夥伴關係。

他也說，對台灣GDP有信心，家登隨著台灣半導體許多廠投資包含先進製程與先進封裝搭上兩條路徑持續成長公司樂觀看待。