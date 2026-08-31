博弘雲端取得AWS數位主權能力認證 締造雲端專業新里程

台灣多雲解決方案領導品牌博弘雲端（6997）31日宣布，於 2026 年 8 月率先取得 Amazon Web Services (AWS) Digital Sovereignty Competency （數位主權能力認證），此項亦是博弘雲端累積取得的第十項 AWS 能力認證，再次彰顯其在雲端架構規劃、法規遵循及企業級雲端治理領域的專業能力。

隨著 AI 與雲端應用快速普及，企業在加速數位轉型的同時，也面臨資料隱私、法規遵循及數位主權等議題的高度挑戰。而取得 AWS 數位主權能力認證，代表博弘雲端具備爲客戶提供建議與架構設計 (advise and architect)、規劃與建置符合數位主權要求之雲端架構的能力，協助公部門及金融、醫療、製造等受監管產業的企業，在享有AWS 雲端彈性、效能、安全與創新優勢的同時，滿足資料落地、操作者存取控制、韌性與獨立透明等數位主權需求。

博弘雲端長期深耕 AWS 雲端技術，持續投入各項專業能力建置與國際認證，截至目前已累積取得十項 AWS 能力認證，涵蓋 AI Services Competency, MSSP Services Competency, Security Consulting Competency 等多項核心能力，持續協助企業建構安全、可靠且具備彈性的現代化雲端環境。

博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹表示：「隨著 AI 與雲端應用快速發展，企業對資料治理、法規遵循及數位主權的要求也日益提升。此次取得 AWS 數位主權能力認證的合作夥伴，不僅是對博弘雲端技術能力與顧問服務的肯定，更代表我們有能力協助客戶在享有雲端創新與彈性的同時，兼顧資料安全、法規遵循及營運韌性。未來，我們將持續深化雲端治理與數位主權服務，協助更多企業建立值得信賴的雲端基礎，穩健推動 AI 與數位轉型。」