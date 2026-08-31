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數發部推AI對抗AI詐騙 攜手Meta等4大平台強化阻詐

中央社／ 台北31日電
數發部數產署31日舉行「以AI對抗AI詐騙」強化源頭阻詐記者會，數發部長林宜敬（中）表示，攜手Meta、Google、LINE及TikTok等4大平台，透過情資即時交換與科技反制，從源頭攔阻詐騙資訊擴散。中央社
數發部數產署31日舉行「以AI對抗AI詐騙」強化源頭阻詐記者會，數發部長林宜敬（中）表示，攜手Meta、Google、LINE及TikTok等4大平台，透過情資即時交換與科技反制，從源頭攔阻詐騙資訊擴散。中央社

面對詐騙手法快速變換，詐騙集團利用人工智慧（AI）大量生成詐騙資訊，數發部長林宜敬今天表示，已祭出AI對抗AI詐騙，攜手Meta、Google、LINE及TikTok等4大平台，透過情資即時交換與科技反制，從源頭攔阻詐騙資訊擴散。

數發部數產署今天舉行「以AI對抗AI詐騙」強化源頭阻詐記者會，林宜敬表示，平台不能只當旁觀者，應更積極、主動加入打詐行列，尤其平台掌握許多政府無法取得的資訊，若能善加運用，有助於提升打詐效率。

林宜敬指出，「網路詐騙通報查詢網」提供給各平台的訊息，都是經過標示、確認為詐騙的資料，平台可利用這些資料訓練AI模型，辨識台灣詐騙訊息的樣態。

數產署表示，當前新興詐騙挑戰包括詐騙帳號濫用平台服務、使用者生成內容（UGC）涉詐增加，以及導外釣魚連結誘導點擊等，持續輔導平台強化主動性防護思維。

數產署說明，今年聚焦3大精進方向，首先運用AI偵測技術，持續增加詐騙關鍵字、假活動內容及關聯特徵，主動攔截詐騙廣告與假帳號；其次，強化高風險帳號的身分驗證與黑名單管理，並擴大網羅關聯帳號防止重返系統；第三，在私訊、好友邀請及可疑連結等高風險接觸點提供即時警示，協助民眾即時辨識風險。

4大平台業者分享防詐作為，Meta指出，除對高風險廣告主執行進階實質審查，也與MyGoPen及台灣數位安全發展協會共同推出「AI反詐騙即時查證系統」，並與政府定期交換情資，追查濫用服務的關聯網絡。Google表示，運用AI主動偵測打擊詐騙犯罪組織，提供由AI驅動的「畫圈搜尋」、Android偽裝電話偵測及Google帳號自拍影片身分驗證等功能供大眾使用。

LINE說明，以產業聯防與自動化下架機制加速處置，並推出偽冒公眾人物、可疑連結等警示功能。TikTok表示，結合主動偵測與防護機制，輔以使用者檢舉、廣告投放規範及AI生成內容標籤，降低詐騙內容觸及。

平台業者也公布主動攔阻成效，其中，Meta自113年3月至115年7月中旬期間，在台灣主動移除1090萬則詐騙廣告，今年至7月中旬更停用逾4萬個詐騙廣告帳戶；Google於114年在全球攔截或移除超過83億則違規廣告、停權逾2490萬個違規帳戶，並以AI攔截逾99%的違規廣告。

LINE自113年11月至115年7月依詐欺犯罪危害防制條例處置14萬2006個涉詐帳號，自動化系統處理時間少於1小時，並與TWNIC及三大電信合作，於24小時內下架逾1500個釣魚網域。TikTok於114年第4季至115年第1季，根據通報，經審核後移除4萬5063則詐騙廣告，並對784個廣告主進行相關處分。

數產署長林俊秀表示，隨著詐騙手法不斷更新，持續擴充打詐資料庫，如與趨勢科技、Gogolook及警政署等合作，整合各方資料，提升AI打詐成效。

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