科技主權落地 數發部林宜敬：主權AI、低軌衛星是兩大關鍵

2026科技主權高峰論壇今（31）日舉行，數發部長林宜敬指出，「科技主權不是什麼都自己做，而是把最關鍵的幾項能力牢牢掌握在自己手裡。」對台灣而言，仍有若干攸關國家自主與韌性的關鍵能力必須掌握，其中，與數發部密切相關的兩項核心，就是「主權 AI」與「低軌衛星通訊」。

2026科技主權高峰論壇由台灣通訊學會主辦。台灣通訊學會理事長兼台師大AI倫理與治理中心計畫主持人王維菁開幕致詞時表示，科技主權並不是「科技鎖國」，也不是拒絕全球連結，而是在高度互賴的環境中持續開放合作，同時不失去自主。「平時能合作，關鍵時刻有選擇；面對風險，能應變、能替代；人民權益受損時，責任能釐清、救濟能落實。」

王維菁指出，當通訊、人工智慧（AI）、平台與資料愈來愈受到跨國業者及少數技術系統影響，社會不能只問科技是否好用，更必須追問規則由誰訂定、資料如何被使用、風險由誰承擔、有沒有替代方案，以及人民能否獲得救濟。她強調，科技創新應持續，但治理也必須守住底線，產官學界與公民社會都應共同參與，透明、問責、公平競爭與在地文化，不應因追求效率而被忽略。

林宜敬表示，主權AI對於台灣具有兩項重要意義。首先，AI語言模型必須能夠理解台灣的語言、社會脈絡及民主自由價值，呈現台灣自身的觀點，而非完全受制於境外資料與價值體系；其次，關鍵算力也必須在台灣具有足夠的落地能力。當模型於台灣境內的算力中心運作，相關服務才能受到我國法律規範，使台灣保有必要的司法管轄能力。

為強化台灣自己的AI能力，林宜敬指出，數發部目前正推動「台灣主權AI訓練語料庫」，逐步開放政府可供利用的語料資源，讓台灣及國際AI研發團隊可運用相關資料訓練模型，使AI更能理解台灣的語言、文化與社會脈絡。

在算力建設方面，林宜敬表示，政府正透過促參機制推動民間投資AI算力中心，期望藉由民間力量擴大國內AI基礎建設。依目前規劃，預計一年內在台形成超過一萬顆GPU（繪圖處理器）的算力規模，使重要AI模型及應用有更多機會在國內運行，進一步提升台灣自主運算與治理能力。

除了 AI，林宜敬也將低軌衛星通訊列為台灣科技主權另一項重要基礎。他指出，台灣目前4G、5G行動通訊覆蓋率極高，一般民用市場對衛星通訊的需求相對有限，但台灣身處國際地緣政治前線，面對戰爭或灰色地帶威脅時，若海底電纜或既有通訊基礎設施遭到破壞，能否維持與外界聯繫，就不只是市場需求問題，而涉及國家通訊韌性。

因此，低軌衛星通訊的戰略價值，在於為既有通訊網路建立額外的備援及替代選項，使台灣在特殊或緊急情境下仍保有自主對外通訊能力，降低關鍵通訊完全受制於單一系統或基礎設施的風險。

林宜敬總結，科技主權並不代表所有技術都必須自行製造，而是辨識真正攸關國家自主與韌性的關鍵能力，並確保台灣能夠掌握。「主權AI」讓台灣的觀點、文化與法律管轄得以落實；低軌衛星通訊則讓台灣在關鍵時刻仍保有必要的通訊選擇，避免數位連結受制於人。

王維菁表示，本次論壇從通訊、AI、文化及資料四個面向出發，討論低軌衛星、跨國AI治理與主權AI、平台與文化生產，以及境外網卡與數位軌跡等議題，期待透過跨領域交流，不只辨識科技發展帶來的風險，也進一步提出台灣下一階段的治理方向，在持續開放、連結世界的同時，保有選擇、韌性與自己的發展方向。