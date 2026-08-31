無人機條例傳政院擬副署 國民黨團：盼打造第二座護國神山

立法院日前三讀通過無人載具產業相關條例，規劃以六年為期，編列年度預算400億元，總經費2,400億元，推動台灣無人載具及相關產業發展。據報導，行政院後續預計副署法案並提出追加預算。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，台灣應把握機會建立完整無人載具產業鏈，打造第二座護國神山。

傅崐萁表示，無人載具產業發展攸關台灣未來產業布局，這次法案協商過程並不容易，為了讓各方意見能夠整合，他花費長時間協調，最後才促成三讀版本出爐。

傅崐萁指出，六年投入2,400億元不是小數目，因此制度及相關規範必須明確，不僅要排除產業發展障礙，也要兼顧國防安全及國際合作需求。

對於法案納入美方關切項目，以及設置「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」等安排，傅崐萁表示尊重，希望能讓台灣無人載具產業真正建立完整的上、中、下游供應鏈。

傅崐萁認為，台灣具有科技及製造產業基礎，如果政策及資源能夠到位，無人載具產業仍有急起直追的機會。他也強調，這次是在國內外多重壓力下努力突破僵局，既然行政院接下來準備依據立法院三讀通過的條例提出相關預算，自然也應完成副署程序。

傅崐萁表示，隨著無人載具條例完成三讀，行政院後續是否完成副署、相關預算如何編列，以及2,400億元產業資源如何配置，都將成為下一階段朝野攻防與產業界關注焦點。畢竟當全世界各國迫切的基於國防安全，不對稱作戰的需求，要大量採購無人機，做相關的布署。

他指出，具有上中下流最完整的IT產業鍵及高科技含金量的台灣，是最有能力成為世界無人機最大的生產基地，必將迎來全球新一波的採購潮，為台灣創造成千上萬的就業機會及幾百億美元外匯的商機。第二座世界級的《護國神山》指日可待。