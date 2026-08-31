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AI伺服器與高階晶片需求爆發 捷流閥業半導體、電子相關接單年增15％

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
捷流目前來自半導體、高科技電子相關領域接單金額年增15%，圖為總經理錢佩玲。記者宋健生／攝影
捷流目前來自半導體、高科技電子相關領域接單金額年增15%，圖為總經理錢佩玲。記者宋健生／攝影

AI伺服器與高階晶片需求爆發，國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）目前在手訂單累計已達15億元，較去年同期增加逾10%，其中來自半導體、高科技電子相關領域接單金額年增15％，能見度看到明年第1季中，部分半導體相關訂單甚至看到2028年。法人估，捷流下半年營運可望優於上半年。

總經理錢佩玲31日表示，公司長年為國際指標性半導體、高科技電子大廠合格供應商，以目前在手訂單來看，凸顯AI相關基礎建設資本支出，正逐步轉化為工業閥門實際需求，捷流在AI供應鏈擴廠潮中的卡位效益持續發酵，並可望成為未來接單成長的重要引擎之一。

捷流上半年合併營收11.67億元、年增2.6%，在多元產業客戶訂單持續認列下，帶動整體產能稼動率維持一定水準，上半年稅後純益1.49億元、年增51.7%，每股稅後純益達3.18元。

隨著全球人工智慧(AI)浪潮席捲各大產業，不僅帶動AI伺服器與高階晶片需求爆發，更在全球引發了新一波半導體先進製程建廠與高科技供應鏈擴產的超級循環。

錢佩玲說，外界看見的是這波AI浪潮下高速擴建的晶圓廠、資料中心與先進封裝產線，捷流看見的，是隱身其後、支撐整座「超級工廠」日夜運轉的龐大而精密流體與氣體控制系統。

以晶圓廠為例，一座廠房可視為高度精密「超大型水廠」，廠內冰水(CHW)、熱水(HW)、製程冷卻水(PCW)、超純水(UPW)、無塵室用水(CR)、潔淨氣體(CDA)、消防用水(FP)及廠區給排水(Plumbing)等系統缺一不可。

而負責各類液體與氣體介質的啟閉、調節、隔離、止回及安全控制，確保其依照製程需求精準輸送的關鍵元件，正是工業閥門。

捷流進一步表示，一座大型半導體廠通常需配置約3萬至4萬顆閥門，每一顆均肩負流量控制、設備隔離、系統保護及運轉效率提升等不同任務，一旦關鍵閥門發生異常，不僅可能造成局部設備停機，更可能影響製程連續性、生產良率及整體廠區安全。

這也使工業閥門雖僅是龐大廠務系統中的單一元件，卻是確保廠務系統安全性、可靠度及運轉效率的重要環節。

捷流憑藉長期深耕工業閥門技術與品質優勢，已成為國內外知名大廠的閥門一線供應商，並擁有齊全工業閥門產品線。

面對半導體與高科技產業日益嚴苛的製程環境，旗下閥門產品不僅能穩定運行於攝氏零下196度的液態氮超低溫中，亦可承受高達攝氏760度的蒸氣高溫，並具備最高CLASS 900的壓力等級。

同時，針對強酸等高腐蝕化學品、極度潔淨超純水，以及要求絕對無油氣的潔淨氣體傳輸，捷流皆備有對應的材質與結構設計，全面滿足廠務系統多樣且嚴格的需求。

展望未來營運，觀察國際晶圓代工大廠不僅提高資本支出，整體擴產速度已提高至過去兩倍以上，加上記憶體、先進封裝及PCB業者亦持續提高資本支出，顯示AI帶動的高科技擴產需求，正由產能規劃逐步進入新廠建置與設備導入階段，有助於創造捷流在這波AI基礎建設商機中持續爭取訂單。

不僅如此，看好船舶市場受惠全球能源轉型、LNG運輸船及雙燃料船需求擴大等多元動能加持，捷流仍持續強化多元產業布局，並創造未來營運良好成長動能。

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