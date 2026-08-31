台積電COUPE推手轉戰聯發科 侯上勇：先進封裝亟需加強、還要找人

AI晶片競爭從先進製程一路延伸至先進封裝與矽光子，聯發科（2454）也加快補強關鍵技術戰力。甫從台積電退休、近期加入聯發科擔任先進封裝副總的侯上勇，今日現身SEMICON Taiwan 2026「矽光子國際論壇」。被問及加入聯發科後的第一個任務，侯上勇直言，聯發科在先進封裝「這一塊亟需加強」，有很多事情要做，也需要繼續找人，但相關人才並不好找。

侯上勇由台積電轉戰聯發科格外受到業界關注，原因在於他長期參與台積電先進封裝與矽光子技術開發，也是台積電矽光子整合平台COUPE（Compact Universal Photonic Engine，緊湊型通用光子引擎）的命名者，過去更投入TSV（矽穿孔）、晶片堆疊、2.5D CoWoS及矽光子等技術研發，是台積電先進封裝發展的重要老將之一。

侯上勇今年6月自台積電退休時，他在退休前曾在臉書上形容自己在台積電走過「七千多個日子」，從多層金屬整合工程師一路做到遠後段製程整合，之後轉進先進封裝領域，研究TSV、晶片堆疊與矽光子，並參與開發如今AI晶片廣泛採用的2.5D CoWoS及COUPE光學引擎平台。他更以「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，形容近30年的技術研發歷程。

侯上勇轉戰聯發科，也意謂聯發科衝刺AI布局補強先進封裝布局。主因AI資料中心晶片規模快速放大，晶片競爭正從過去單純比拚製程節點，走向邏輯晶片、HBM（高頻寬記憶體）、先進封裝及高速互連共同最佳化，尤其AI ASIC對CoWoS等2.5D/3D封裝的依賴日益提高，未來CPO（共同封裝光學）與矽光子導入後，IC設計公司更需要在晶片架構設計初期，就同步考慮封裝、散熱、電源及光電整合。

這也凸顯聯發科積極建立自身先進封裝能力的必要性。聯發科正由手機單晶片（SoC）進一步跨入AI資料中心與大型ASIC市場，面對的競爭已從單顆晶片設計，升高至整個AI運算平台整合能力，因此必須強化與晶圓代工、封裝及矽光子平台之間的協同設計。

值得注意的是，侯上勇並非近期唯一轉戰聯發科的台積電先進封裝大將。他是繼余振華之後，加入聯發科團隊，顯示聯發科正在加速集結先進封裝人才。

侯上勇一句「亟需加強」，某種程度也揭示聯發科下一階段的技術拼圖。當AI晶片進入「先進製程只是起點、封裝決定系統上限」的新競爭階段，聯發科若要進一步擴大AI ASIC與資料中心市場版圖，如何把晶片設計優勢延伸至CoWoS、3D整合乃至CPO與矽光子，將成為這支新組建先進封裝團隊的重要任務。