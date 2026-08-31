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明年預算編了400億元！ 賴總統拚2040培養50萬AI大軍

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統31日接見「VIS MARS機器人研究社」，現場觀看同學操作機器人。圖／總統府提供
賴清德總統31日接見「VIS MARS機器人研究社」，現場觀看同學操作機器人。圖／總統府提供

賴清德總統31日接見「VIS MARS機器人研究社」。他表示，為了因應全球AI時代，政府從今年起推動「AI人才方舟計畫」。政府亦積極推動「AI新十大建設」，明年度中央政府總預算特別編列400多億元。目標在2040年前，培養至少50萬名以上的AI應用人才。

訪賓一行由教育部次長朱俊彰、立委郭昱晴陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時說，歡迎「VIS MARS機器人研究社」的同學以及各位貴賓來到總統府。今年6月，同學前往土耳其參加FTC世界機器人大賽，和世界優秀的隊伍一起交流、競賽，讓世界看到台灣年輕世代的堅強實力。

賴總統提到，據說同學們的參賽過程充滿挑戰，在抵達土耳其後，機器人的器材因為海關因素，沒辦法及時領出，讓大家一度面臨無法參賽的考驗。

然而，同學們沉著應變，向各國參賽隊伍募集淘汰零件、借用工具，即使沒有設計圖，也在賽前拼裝出一台「膠帶機器人」，不僅連贏四場資格賽，還創下當日大會最高得分的紀錄。他表示，這實在不簡單。

隊長商泱瑞同學說：「最強大的武器從來不是被鎖在倉庫裡的零件，而是無論遇到什麼困難都能重新思考、找到解決方法的頭腦。」賴總統認為，這段話充分展現出整個團隊的應變能力；同學們的努力和拚勁，也代表著面對困難時，充滿韌性、永不放棄的精神。

他感謝在參賽過程中，做同學堅實後盾的教練、師長和領隊，以及黃禮騏執行長、各位指導老師，一起陪伴同學向世界展現台灣多元教育的活力與能量。

賴總統表示，推動科技教育與人才培育，一直是政府重要的施政目標。為了因應全球AI時代，從今年起推動「AI人才方舟計畫」，期待透過基礎建設、人才培育、數據驅動，培養更多未來「AI無法取代」的人才。

政府亦積極推動「AI新十大建設」，明年度中央政府總預算特別編列400多億元。目標在2040年前，培養至少50萬名以上的AI應用人才，一起推動百工百業的智慧應用，也讓台灣提升競爭力，因應新時代的挑戰。

賴總統說，相信在座每一位同學，都是未來台灣AI時代重要的生力軍。期待他們把這次難得的經驗帶回學校和社團分享，大家只要願意跨出第一步，就有機會在國際舞台上發光發熱。他相信未來無論是在學術界、產業圈或是任何專業領域，都能發揮所長闖出屬於自己的一片天。

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