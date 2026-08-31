家登：搭先進製程封裝成長路徑 下半年樂觀

AI晶片競爭從先進製程一路延伸至先進封裝與矽光子，聯發科（2454）也加快補強關鍵技術戰力。甫從台積電退休、近期加入聯發科擔任先進封裝副總的侯上勇，今日現身SEMICON Taiwan 2026「矽光子國際論壇」。被問及加入聯發科後的第一個任務，侯上勇直言，聯發科在先進封裝「這一塊亟需加強」，有很多事情要做，也需要繼續找人，但相關人才並不好找。

2026-08-31 13:51