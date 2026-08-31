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龍科三期全給台積電 張善政：配套措施順利推動 上下游協力廠用地有譜

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭區市政說明會滿場的相親關切地方發展。記者鄭國樑／攝影
龍潭區市政說明會滿場的相親關切地方發展。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天參加龍潭區市政說明會，指出龍科三期104公頃的土地全數給護國神山（台積電）蓋廠房，學校、交通、用電等配套措施都在順利推動，未來捷運橘線也會以龍科規畫起點車站；另外，民間也樂意參與周邊土地的重劃，包括提供土地給護國神山的上下游業者蓋廠房，取名「梅龍產業園區」

張善政指出，​市府知道以後護國神山來了以後，就業人口會大量增加，學校一定不夠用，地方鄉親反映龍科三期外的主要道路聖亭路西邊還是需要學校，市政府除了把龍德國小從三級用地遷出另外覓地建校，還要蓋第二所是龍科國小，而且籌備處已經成立了，龍科國小進度會比德龍國小還快，現在已經準備要徵收土地了，甚至已經開始在動了，超前部署。

張善政說，大家想想看，護國神山來龍科三期，100多公頃的用地要蓋五六個廠，到時候會有大量的員工，員工的子女上學的事情市政府準備好了，會調整都市計畫，包括預見將來龍潭延伸到平鎮一帶，住宅區都會需求大增，市政府要做都市計畫的變更，還有交通也會有配套措施。

​另外，龍科三期整塊地100多公頃，一家公司就用掉了（台積電），還有上下游有很多廠怎麼辦呢？張善政在市政說明會表示，跟大家報告，市政府跟民間業者在合作，在龍潭科學園區的外圍，有民間企業說想要來開發民營的產業園區，作業可以更有彈性，名字也想好了，就是梅龍產業園區，市府對此表示歡迎​，今天在龍潭區舉辦市政說明會，大家都很關心龍潭科學園區，市政府經過這幾年鴨子划水，把龍科三期開發案救回來沒有問題了。。

至於用電方面，張善政表示台電要拉高壓線到未來的龍科三期用地，要經過許多地方，有的地主同意或不同意都需要協調，包括有些用地是中央單位像國防部，在地立法委員呂玉玲花了不少精神協調地方和中央，目前已經快要完成

市府經發局說明，竹科管理局規畫104公頃，預計提供半導體大廠建置半導體先進製程廠房。市府除評估辦理鄰近都市計畫通盤檢討（約50公頃），吸納龍科三期產業外溢需求。另由民間開發之支援性產業園區，目前位於龍科三期南側，由民間開發之梅龍產業園區約17公頃，現辦理土地整合相關作業中，開發商預計今年年9、10月提出申請可行性規畫報告，市府將透過政策引導支持民間園區開發。

張善政說明龍科三期台積電用地最新進度。記者鄭國樑／攝影
張善政說明龍科三期台積電用地最新進度。記者鄭國樑／攝影

龍科 張善政 台積電

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