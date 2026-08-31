數發部邀集Meta、Google、LINE、TikTok網路平台 升級反詐機制

數位發展部數位產業署今天舉行「以AI對抗AI詐騙」強化源頭阻詐記者會，面對詐騙手法快速變換、詐騙集團利用 AI大量生成詐騙資訊、頻繁更換帳號及冒用身分規避追查等威脅，積極輔導 Meta、Google、LINE 及 TikTok 等四大網路廣告平台升級防護機制，透過情資即時交換與科技反制，從源頭攔阻詐騙資訊擴散。

數發部長林宜敬表示，政府除了依法要求平台業者落實廣告主實名驗證及資訊揭露外，更建立定期研商與情資交換機制。業者將政府通報的詐騙樣態，轉化為 AI 模型訓練與偵測規則，把已知的詐騙案例轉化為防禦能量。透過以 AI對抗AI詐騙，防護機制從事後處理走向事前預防，在民眾接觸到詐騙前就先主動攔阻。

行政院打擊詐欺指揮中心執行秘書王琮聖、數位發展部長林宜敬、數位產業署長林俊秀、Meta Platforms, Inc. 台灣暨香港總經理潘先國、Google LLC 台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻、台灣連線股份有限公司公共事務副總經理林若凡、TIKTOK PTE. LTD. 台灣公共政策總監焦家洵、台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯、MyGoPen專案經理暨台灣數位安全發展協會秘書長李信誠一同宣示反詐決心。