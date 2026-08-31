AMD Helios 啟動量產 智邦、貿聯、台燿迎新商機

AMD於2026年7月Advancing AI大會推出首套機架級系統Helios，預計2026年下半年進入量產，採用OCP開放機架寬版（Open Rack Wide，ORW）規格。

法人分析，Helios由18組運算託盤組成，每組搭載一顆96核心EPYC Venice 9006系列處理器及四顆Instinct MI455X加速器，全櫃共配置72顆GPU，形成單一Scale-up架構。

網路架構方面，法人指出，Helios由六組交換器負責連接，每組搭載兩顆博通Tomahawk 6（TH 6）交換器晶片，並非採用原生UALink交換晶片，而是透過UALink over Ethernet（UALoE）承載。櫃內則採用全銅低損耗高速線材，搭配四組線材盒設計。

從架構來看，法人表示，Helios櫃內採用全銅方案，反映現階段系統對成本與功耗的優先考量；CPO、NPO等光學互連技術則預計待2027年下半年後，隨銅線逐步觸及物理傳輸極限，才有機會由Scale-out架構進一步向Scale-up滲透。此外，ESUN 1.0也讓Scale-up架構朝開放標準發展。

法人補充，博通則在Helios同時切入交換器與網卡市場，完整布局櫃內、櫃間及資料中心間的高速互連需求。其中，TH 6負責高頻寬Scale-out與Scale-up應用，TH Ultra主攻低延遲Scale-up，Thor Ultra則補足800G網卡需求。

AMD Helios除採用博通TH 6作為櫃內Scale-up交換晶片，也將Thor Ultra列為Scale-out網卡選項之一，顯示博通在AI機架高速互連市場的產品布局進一步擴大。

台廠方面，智邦（2345）具備Tomahawk平台開發能力，隨CSP業者擴大導入Scale-up架構，有望爭取新一波交換器市場份額；貿聯-KY（3665）受惠Helios全銅架構，帶動高速線材及線材盒需求；台燿（6274）則受惠高速訊號傳輸對高階銅箔基板的需求同步提升，三家公司分別受惠於交換器、線材及高階CCL材料需求。