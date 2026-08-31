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微星推出全新「PRO MP161E6T便攜顯示器」 輕薄攜帶10點觸控隨插即用
微星（2377）31日表示，隨著混合辦公、行動工作及跨裝置應用逐漸成為主流，消費者對便攜式顯示器的期待已不僅止於輕薄，更重視互動性與使用彈性。微星15.6吋FHD「MSI PRO MP161E6T」延續PRO系列兼具便攜與高效的設計理念，簡約質感外觀、內建喇叭及多元連接介面，透過10點觸控功能，讓使用者無論是在商務簡報、創意設計、教育教學或日常娛樂等多元情境，都能擁有更直覺、更流暢的操作體驗，滿足現代行動工作者對效率與便利性的需求。
主打「輕薄機身」與「行動效率」的PRO系列便攜式顯示器，自PRO MP161 E2U到PRO MP165 E6推出以來，憑藉優異的攜帶性與實用功能，在市場上展現亮眼成績。今年再推出全新15.6吋Full HD便攜式顯示器「PRO MP161E6T」，承襲輕薄機身、簡約質感外觀、內建喇叭及多元連接介面，更支援10點觸控功能，為行動工作與跨裝置協作帶來更靈活、高效的使用體驗。
「PRO MP161E6T」機身重量僅0.89公斤，輕鬆放入包袋，完全不增加外出負擔。側邊擁有耳機輸出孔、OSD 選單按鈕、電源按鈕、Mini-HDMI 1.4b (FHD@60Hz)、2x Type-C (DP Alt. Power input / Power output)，支援10點觸控，雙指縮放、捏合等多點手勢，在快速編輯文件、電子簽名及簡報展示時都能順暢自如，隨插即用，是一款適合商務人士、自由工作者與行動學習族群的隨身第二螢幕。
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