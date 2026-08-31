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欣興事件引發洗產地爭議 家登邱銘乾：信任才是台灣供應鏈的根本

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。記者朱子呈／攝影
家登董事長邱銘乾。記者朱子呈／攝影

欣興（3037）產地標示爭議引發市場關注，半導體設備大廠家登（3680）董事長邱銘乾31日直言，台灣企業能在全球市場取得機會，靠的是西方客戶的信任，若反過來利用這份信任洗產地，等於親手破壞台灣供應鏈的根基。「信任是一切的核心」，企業不能做出讓客戶認為遭到背叛的事情。

欣興近日遭檢調搜索，公司表示，調查涉及妨害農工商罪及產品產地標示爭議，相關產品為PCB、並非載板，目前全案仍在調查中。事件也讓產地標示及非紅供應鏈等議題再度受到關注。

邱銘乾表示，台灣今日能在全球半導體供應鏈占有重要位置，背後仰賴的是長期建立的可信任角色。如果企業沒有守住這條界線，遭到破壞的不只是一筆生意，而是台灣產業最重要的基石。

隨全球供應鏈逐漸兩極化，國際客戶勢必持續要求供應商調整生產與供應來源，差別只在企業轉得多快，以及經營者如何安排布局。他認為，建立大型客戶及西方客戶的信任，有時看似必須承擔較高成本，實際上卻是企業能夠長期做大的重要條件。

邱銘乾指出，美國重建製造業不會因單一政府任期結束而停止，戰爭也讓製造能力重新成為國家競爭的重要底蘊。台灣企業既然擁有製造技術及產業經驗，就不應只因美國成本較高而不敢出去，而是要把握供應鏈重組機會，成為美國可信賴的非紅供應鏈夥伴。

家登赴日本設廠，同樣是為了建立台灣以外、能夠獲得西方客戶信任的生產據點。邱銘乾坦言，海外製造一定會面臨成本、效率及人才培訓等問題，也需要付出學習代價，但在地緣政治成為企業長期布局的重要考量後，成本已經不是唯一選項。

他強調，家登不會將所有製造能力移出台灣，需要高階工程人才、快速回應及彈性調整的核心環節仍會留在台灣，海外據點則是補足Taiwan plus one布局，讓客戶在供應鏈安全與生產彈性之間多一個選擇。

家登 欣興

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