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林宜敬：AI算力中心BOO案 民間投資1年內達萬顆GPU

中央社／ 台北31日電

數發部長林宜敬今天表示，科技主權不是什麼都自己做，而是將關鍵技術牢牢掌握在自己手中，包括發展低軌衛星技術，讓通訊不受制於人；建立主權AI、將算力中心留在國內，其中，數發部推動AI算力中心BOO案，預計1年內台灣至少有1萬顆GPU算力，這些均由民間投資。

2026科技主權高峰論壇今天登場，由台灣通訊學會與台師大AI倫理與治理中心計畫共同主辦，邀集政府、產業及學界代表，從通訊主權、AI主權、文化主權及資料主權展開對話。

林宜敬致詞表示，科技主權並非所有科技都要自行研發、所有產業都要自己擁有，在國際分工趨勢下，台灣須掌握關鍵科技，與數發部有關的項目為主權AI及低軌衛星通訊。

林宜敬指出，主權AI首先要讓台灣使用的AI，尤其大型語言模型（LLM）須有台灣觀點、熟悉台灣社會脈絡及語言。數發部推動建置台灣主權AI訓練語料庫，將政府擁有著作權的語料盡量開放，讓國內外AI研發團隊利用語料庫訓練模型，使AI模型具備台灣觀點。

林宜敬說，主權AI另一項重要意義是算力中心必須在台灣，只有模型在台灣的算力中心運作，才會受到台灣法律監管。他強調，台灣是自由、民主、法治國家，在合理範圍內，AI也有言論自由，但若算力中心在中國，就會有許多限制，如模型不能承認六四天安門事件。

他進一步說，台灣須有自己的算力中心，因此數發部推動AI算力中心BOO（興建、擁有、營運）案，將AI算力中心納入促參法的重大公共建設範圍，預計1年內台灣應有至少超過1萬顆GPU算力，這些都是民間投資。

談及低軌衛星，林宜敬表示，台灣4G、5G覆蓋率非常高，「星鏈（Starlink）對台灣市場一直興致缺缺」，他們認為台灣民用市場有限。不過，林宜敬說，台灣處於地緣政治前線，面對戰爭及灰色地帶襲擾等風險，若海底電纜遭切斷，台灣須具備對外通訊能力，因此發展低軌衛星相關技術也是科技主權重要一環。

林宜敬強調，有主權AI，才有自己的觀點與文化；把算力中心留在國內，才有司法管轄權；發展低軌衛星相關技術，通訊才不會受制於人。

台灣通訊學會理事長王維菁表示，科技主權並不是「科技鎖國」，也不是拒絕全球連結，而是在高度互賴的環境中合作，同時不失去自主，平時能合作，關鍵時刻有選擇；面對風險，能應變、能替代；人民權益受損時，責任能釐清、救濟能落實。

王維菁說，論壇討論低軌衛星、跨國AI治理與主權AI、平台與文化生產，以及境外網卡與數位軌跡等議題，這些關係國家韌性、產業競爭、人民權益及台灣文化能否持續多元發展，期待透過跨域交流，不只辨識科技發展帶來的風險，也進一步提出台灣下一階段治理方向，在持續開放、連結世界的同時，保有選擇、韌性與自身發展方向。

林宜敬

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