睽違5年再見紅燈！AI需求+消費電子備貨 7月製造業燈號轉亮紅燈

台經院今天發布7月製造業景氣燈號，AI新興科技應用蓬勃發展，加上消費性電子新品備貨需求升溫，廠商看好景氣比例上升，7月製造業景氣信號值上升2.03分至18.57分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表繁榮的紅燈。這是自2021年以來、5年多來首見紅燈。

台經院調查，國內製造業受惠於新興科技應用蓬勃發展、消費性電子新品備貨需求升溫，以及石化等傳統產業下游客戶拉貨意願改善，不僅出口價格持續揚升，外銷訂單及生產指數年增幅亦持續擴大，帶動需求面、原物料投入面及售價面等指標表現。國內7月股市雖受前期漲幅較大的科技類股回檔影響而下跌，但年增率仍維持高檔，

另一方面，製造業廠商看好當月景氣的比例明顯上升，推升經營環境面指標表現。製造業景氣信號值由6月的16.54分增加2.03分至7月的18.57分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表繁榮的紅燈。

就細部產業來看，塑橡膠製品方面，受惠於下游客戶回補庫存力道增加，帶動出口、外銷訂單及生產指數年增率均較上月明顯成長，加上廠商看好當月景氣比例較上月增加，以及看壞未來半年景氣比例減少，推升各項指標表現，產業景氣燈號由黃紅燈轉為繁榮的紅燈。電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於全球AI基礎設施需求持續擴張，以及智慧型手機新品進入備貨階段，外銷接單及生產指數年增率持續增加，出口年增幅雖較上月明顯收斂，但仍有三成成長，產業景氣燈號續亮紅燈。

台經院指出，7月燈號轉為代表景氣繁榮的紅燈，顯示製造業景氣續具成長動能。不過，本月信號值僅略高於代表景氣繁榮的紅燈門檻，若後續廠商看好景氣的比重下降，或主要經濟指標年增率明顯走弱，景氣燈號仍可能回落至代表景氣揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院指出，美伊戰事升溫將推高能源價格與通膨預期，加上主要國家財政與政治不確定性，已帶動美國、日本、英國等長天期公債殖利率走高，墊高融資、房貸及其他信貸成本，增加政府、企業及家庭利息負擔，加劇全球金融市場動盪。且中國大陸7月經濟數據顯示，內需、消費與投資疲弱已制約其經濟發展，僅高科技製造業產出成長約17%，成為支撐經濟主要動能。

至於台灣，雖受惠於AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，以及客戶回補庫存效應，多數經濟數據維持高檔。然因去年下半年基期偏高，下半年成長幅度可能不及上半年，尤其是占出口四成的資通與視聽產品，對美出口年增率降至7月28.0%，為2025年2月以來新低，是否相關產業成長力道已有收斂跡象；部分傳統產業因資訊電子產業積極充產能及客戶回補庫存等需求而出現回溫，未來動能是否延續，成為支撐下半年經濟成長的另一來源，也是未來觀察重點。