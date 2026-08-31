檢調調查謠言多 欣興官網澄清：爭議為 PCB 產品非載板

怎麼把AI用得好，是職場下一階段的決勝關鍵。人才招聘與顧問公司華德士（Robert Walters）最新調查顯示，96%台灣專業人士已在工作中使用AI，高於亞洲整體的93%；73%受訪者有信心持續更新AI技能，更居亞洲十個受訪市場之冠。

2026-08-31 11:55