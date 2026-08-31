96%台灣專業人才已使用AI 技能信心比例亞洲最高

怎麼把AI用得好，是職場下一階段的決勝關鍵。人才招聘與顧問公司華德士（Robert Walters）最新調查顯示，96%台灣專業人士已在工作中使用AI，高於亞洲整體的93%；73%受訪者有信心持續更新AI技能，更居亞洲十個受訪市場之冠。

華德士發布《未來職務洞察：AI如何重塑亞洲職場》報告，調查亞洲十個市場近5,000名專業人才及企業，包括台灣、香港、新加坡、日本、中國大陸、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國及越南。

結果顯示，亞洲已有93%專業人士在日常工作使用AI，超過五成雇主也已正式導入AI工具；其中台灣AI使用率達96%，另有79%認為AI將為未來職涯帶來正面影響。

隨AI加速改變工作內容，企業對人才技能轉型的需求也升高。調查顯示，超過九成台灣雇主預期，未來五年內員工需要因應AI發展重新培養或提升技能，其中18%更認為，超過半數員工都需要進行技能轉型。

亞洲整體最常見的AI應用情境，以文案及內容生成占47%最高，其次為數據分析與洞察40%、研究38%；但台灣則以「預測分析與決策支援」占62%居首，其次為文案與內容生成58%、數據分析與洞察40%，反映AI應用正由內容產出，進一步走向資訊分析及決策支援。

不過，AI深入工作流程，也讓職場焦慮從「會不會被取代」轉向「資料能不能放心交給AI」。調查指出，台灣專業人士最擔心資料遭誤用或涉及機密性問題，占54%；其次為AI產生錯誤或參與決策後的責任歸屬，占51%，兩項比例皆為亞洲10個受訪市場最高。

雇主對人才能力的要求也跟著改變，高達76%台灣雇主將「批判思考與事實查核」列為AI時代最關鍵能力，高於亞洲整體64%。

而目前成長較快的職務主要集中在三大方向：一是能串聯技術與實際業務需求的AI應用與導入相關職務，如AI產品經理、AI商業分析師；二是將數據轉化為決策與成長動能的相關職務，如數據分析師、商業智慧（BI）及數位轉型相關職務；三是因應AI應用擴大而增加的治理、風險與法遵相關職務，包括AI治理或風險管理、Responsible AI、AI法遵及資料隱私等職位。

華德士台灣總經理John Winter表示，對組織來說，下一步的關鍵不只是導入AI，而是重新思考工作設計與人才能力，並建立值得信任的AI使用方式。AI能提升效率，但如何做出正確判斷、創造真正的商業價值，最終仍取決於人。