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手機回收堆疊高度近8座台北101 台灣大擴大手機循環累計逾50萬支
台灣大哥大指出，持續擴大手機循環行動，從舊機回收進一步延伸至舊機維修，鼓勵消費者「以修代換」，延長手機生命周期、降低電子廢棄物與環境負擔，至今累積回收逾50萬支廢舊手機，回收量年增近一成；若以每支手機平均厚度約 8 毫米估算，堆疊高度約4公里，相當於近八座台北 101。
台灣大表示，31日起再推出限量 3,000 件的 Apple 原廠全新電池換修優惠，iPhone 12 至 15 系列共 16 款機型最低 67 折、1,990 元起，非台灣大用戶亦可預約申請，讓減碳融入日常消費選擇。
台灣大表示，攜手環境部資源循環署、國立臺北科技大學及供應鏈夥伴，共同完成台灣首套「行動電話回收及循環服務」碳足跡產品類別規則（Product Category Rules, PCR），並於 2025 年 10 月由環境部正式公告，涵蓋舊機買回、維修服務、行動電話租賃及產品採服務計費模式等四大循環服務，讓電信業者、手機品牌商及回收業者可依一致標準，量化與驗證行動電話循環服務的碳足跡。
環境部資源循環署表示，台灣的電子廢棄物，已由傳統的末端清除處理的環境治理思維，全面轉型至「產品全生命周期」的資源循環管理。為完備治理基礎，政府推動了法制創新的「資源循環雙法」，並積極接軌歐盟的永續規範導入「產品數位護照」（DPP）。
透過導入 AI 智慧治理與跨部會合作機制，環境部資源環保署表示，政府致力於建構一個包含綠色設計、維修翻新與關鍵資源精煉的完整體系，有效提升資源自給率並減少碳排放。其量化成果顯示，臺灣近五年電子廢棄物平均回收率達 71%、資源化再利用率達 86.3%，充分展現了國家推動「2050 淨零排放」與永續經營的具體實踐成果。
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