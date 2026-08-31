國際半導體產業協會與台灣高等教育國際合作基金會 簽署合作意向書

美國在台協會（AIT）今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，由美國在台協會（AIT）處長谷立言與教育部長鄭英耀等人出席並簽署相關合作意向書，為系列活動揭開序幕。

美國在台協會慶祝美國獨立紀念日及美台夥伴關係的「自由250」（Freedom 250）系列活動之一，今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，深化美台在半導體與 AI 領域的人才培育、學術交流及勞動力發展。今天在美國在台協會處長谷立言與教育部長鄭英耀見證下，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥簽署合作意向書，集結了台灣23所與美國27所大專校院共同參與，未來將深化雙方半導體與人工智慧領域的人才培育及供應鏈，提供學位與非學位課程、半導體製造移地訓練、工作坊與產業實習機會。