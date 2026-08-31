快訊

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

聽新聞
0:00 / 0:00

國際半導體產業協會與台灣高等教育國際合作基金會 簽署合作意向書

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
美國在台協會今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，在AIT處長谷立言（左一）與教育部長鄭英耀（右一）見證下，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss（左二）與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥（右二）簽署合作意向書。記者許正宏／攝影
美國在台協會今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，在AIT處長谷立言（左一）與教育部長鄭英耀（右一）見證下，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss（左二）與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥（右二）簽署合作意向書。記者許正宏／攝影

美國在台協會（AIT）今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，由美國在台協會（AIT）處長谷立言與教育部長鄭英耀等人出席並簽署相關合作意向書，為系列活動揭開序幕。

美國在台協會慶祝美國獨立紀念日及美台夥伴關係的「自由250」（Freedom 250）系列活動之一，今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，深化美台在半導體與 AI 領域的人才培育、學術交流及勞動力發展。今天在美國在台協會處長谷立言與教育部長鄭英耀見證下，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥簽署合作意向書，集結了台灣23所與美國27所大專校院共同參與，未來將深化雙方半導體與人工智慧領域的人才培育及供應鏈，提供學位與非學位課程、半導體製造移地訓練、工作坊與產業實習機會。

美國在台協會（AIT）今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss（左）與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥（右）簽署合作意向書。記者許正宏／攝影
美國在台協會（AIT）今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss（左）與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥（右）簽署合作意向書。記者許正宏／攝影

谷立言 AIT

延伸閱讀

清大發起運動產業永續聯盟 建治理平台、首創人才證照拚ESG

影／開學日缺師仍未解 教育部長：聘任是各縣市政府的責任

培育人才AI能力 TAICA頒首批學程學分證明

教育部簽署「永續發展倡議書」 與永續能源研究基金會打造共同未來

相關新聞

睽違5年再見紅燈！AI需求+消費電子備貨 7月製造業燈號轉亮紅燈

台經院今天發布7月製造業景氣燈號，AI新興科技應用蓬勃發展，加上消費性電子新品備貨需求升溫，廠商看好景氣比例上升，7月製造業景氣信號值上升2.03分至18.57分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表繁榮的紅燈。這是自2021年以來、5年多來首見紅燈。

台積電25家供應商聯合徵才 逾2千名職缺、月薪上看8.5萬

半導體相關供應鏈人才需求增溫。台積電攜手104人力銀行，預計於9月18日在台南舉辦「半導體基礎技術人才博覽會」，集結25家供應商聯合徵才，合計釋出逾2,200個中南部工作機會，部分營造、機電工程職缺月薪上看8.5萬元。

檢調調查謠言多 欣興官網澄清：爭議為 PCB 產品非載板

檢調偵辦欣興（3037）旗下PCB產能調度涉及妨害農工商罪ㄧ案，欣興今日同步在官網發布澄清說明稿強調，本次檢調單位調查之爭議產品主係PCB產品，非載板產品。

96%台灣專業人才已使用AI 技能信心比例亞洲最高

怎麼把AI用得好，是職場下一階段的決勝關鍵。人才招聘與顧問公司華德士（Robert Walters）最新調查顯示，96%台灣專業人士已在工作中使用AI，高於亞洲整體的93%；73%受訪者有信心持續更新AI技能，更居亞洲十個受訪市場之冠。

手機回收堆疊高度近8座台北101 台灣大擴大手機循環累計逾50萬支

台灣大哥大指出，持續擴大手機循環行動，從舊機回收進一步延伸至舊機維修，鼓勵消費者「以修代換」，延長手機生命周期、降低電子廢棄物與環境負擔，至今累積回收逾50萬支廢舊手機，回收量年增近一成；若以每支手機平均厚度約 8 毫米估算，堆疊高度約4公里，相當於近八座台北 101。

徐國晉：AI 資料中心邁向光通訊時代 CPO 今年下半年量產

台積電（2330）先進封裝技術發展副總經理徐國晉今日指出，AI 已不再只是軟體突破，而是實體架構與電力效率的挑戰；當運算單元從單一伺服器擴大為整座資料中心，光學正成為支撐AI運算的神經系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。