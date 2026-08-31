台積電25家供應商聯合徵才 逾2千名職缺、月薪上看8.5萬

半導體相關供應鏈人才需求增溫。台積電攜手104人力銀行，預計於9月18日在台南舉辦「半導體基礎技術人才博覽會」，集結25家供應商聯合徵才，合計釋出逾2,200個中南部工作機會，部分營造、機電工程職缺月薪上看8.5萬元。

此次參展的25家企業中，有13家為上市櫃公司，包括光洋應用材料、士林電機、勝一化工、達欣工程、漢唐集成等，職缺橫跨機電廠務、土木營建、環安衛品管及化學工程等領域。

此次參展企業也包括多家參與先進製程擴建的供應商。104人力銀行指出，如麗明營造已承攬2026年台南與嘉義先進製程廠擴建工程，專案總金額突破400億元；洋基工程則參與先進封測五廠及六廠二期的機電與無塵室新建工程。新應材則為2奈米先進製程特用化學品本土供應商；李長榮化工則投資2.8億美元，在美國亞利桑那州設置電子級異丙醇廠，跟隨半導體客戶全球布局。

104平台暨顧問服務事業體總經理花梓馨表示，半導體廠房，從地板載重、防震設計到無塵空間、機電管線，建築本身的規劃與施工都必須回應精密製程的需求；廠房完工後，還需要穩定的電力、空調、製程氣體、超純水與廢水處理系統全年無休運作；半導體製程使用的溶劑、酸液等化學材料的品質要求也遠比一般工業用途嚴格。

花梓馨指出，上班族若想累積半導體產業經歷，不一定只能直接進入晶圓製造廠，包括品管人員、無塵室工地監工、職業安全衛生管理員，以及電力與機電技術人才，同樣都是維持半導體產業運作的重要角色。

隨台灣半導體持續擴產，相關基礎技術人才需求也隨之增加。花梓馨建議，土木、營造背景求職者可關注工程及施工管理職務；機電背景可鎖定廠務、電力與設備相關工作；化工人才則可投入特用化學及化學工程職缺，從既有專業切入半導體供應鏈。

為搶人才，企業福利也成為徵才重點。104統計，此次參展企業中，逾七成提供育嬰留停、女性生理假及陪產檢假，67%提供生育津貼；逾半數提供員工進修補助，近四成設有專業證照獎金，投資員工的專業成長與長期發展。

「半導體基礎技術人才博覽會」將於9月18日上午10時至下午4時，在成功大學光復校區中正堂舉行，除實體徵才外，也安排企業與產業講座、履歷健診及職涯諮詢等服務。